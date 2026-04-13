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Presidenciales en Perú cierran segunda jornada inédita, con Keiko Fujimori a la cabeza en conteo preliminar

Unas 50.000 personas se quedaron sin votar el domingo en algunos distritos de Lima por demoras en la instalación de puntos de sufragio.

Keiko Fujimori. Foto: AFP

Keiko Fujimori. Foto: AFP

Con la derechista Keiko Fujimori favorita para pasar a un balotaje en Perú, se cerró este lunes la jornada excepcional de votación para unos 50.000 ciudadanos que no pudieron sufragar el día anterior.

La hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene 17% de los votos en un resultado preliminar de la autoridad electoral, con 57% de las actas computadas.

Con millones de votos por contar, su rival no está definido y podría ser una sorpresa.

AFP
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Unas 50.000 personas se quedaron sin votar el domingo en algunos distritos de Lima por demoras en la instalación de puntos de sufragio, por lo que las autoridades extendieron la votación en esos centros hasta el lunes.

Según la Defensoría del Pueblo, que supervisó la jornada, las mesas cerraron alrededor de las 18:00 locales.

El Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridad de justicia electoral, denunció el lunes al jefe de la entidad organizadora de los comicios (ONPE) Piero Corvetto y a otros tres funcionarios por atentado contra el derecho de sufragio, obstaculización de acto electoral y omisión de funciones.

"No informó oportunamente (...) sobre la magnitud de la falta de material, permitiendo que la ciudadanía permaneciera en un estado de desinformación total durante la mayor parte del día", señala la denuncia a la que tuvo acceso la AFP.

Agentes de la policía y fiscales intervinieron un día atrás la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el centro de Lima, donde recabaron documentos sobre la contratación de la empresa que debía entregar los materiales.

El conteo parcial, en el que los votos de Lima son los primeros en ser computados, favorece por ahora con el segundo puesto a Rafael López Aliaga, seguido del socialdemócrata Jorge Nieto.

Sin embargo, proyecciones de Ipsos colocan en segundo lugar al izquierdista Roberto Sánchez, heredero político del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

FUENTE: AFP

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