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El Partido Nacional realiza remate para rescatar la estancia de Aparicio Saravia

El remate será el próximo martes en la Casa del Partido y por Campo TV. Entre los lotes figuran animales y semillas, y piezas históricas como retratos, un poncho y espuelas de Larrañaga, y un sable de la revolución de 1897.

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El Partido Nacional realizará un remate para financiar la restauración de la estancia El Cordobés, el histórico casco vinculado a la figura de Aparicio Saravia, en Cerro Largo.

El lugar albergó durante años un museo que debió cerrar por el deterioro de la construcción. Los blancos apuestan ahora a recuperarlo a tiempo para celebrar allí, el 16 de agosto y como parte de los 190 años del partido, el aniversario de Saravia.

El remate será el próximo martes en la Casa del Partido y por Campo TV. Entre los lotes figuran toros de alto valor genético, potrillos, carneros, una burra, caballos y semillas, pero también hay piezas históricas: retratos de figuras partidarias, un poncho y espuelas de Jorge Larrañaga, y un sable de la revolución de 1897.

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