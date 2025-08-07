RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONFLICTO EN EL SECTOR LÁCTEO

Paro general y movilización de los sindicatos de la industria láctea este jueves por cierre de plantas en Cardona y Rivera

Los sindicatos de la industria láctea realizan un paro general en todo el país este jueves por el cierre de dos plantas, una en Cardona de la empresa Lactalis, y otra en Rivera de Conaprole.

Paro general por cierre de planta de Conaprole en Rivera, y planta de Lactalis en Cardona.

Paro general por cierre de planta de Conaprole en Rivera, y planta de Lactalis en Cardona.

El paro de 24 horas afecta a toda la industria, en todo el país, y se convoca en estos términos para realizar una movilización masiva hacia Rivera, donde Conaprole confirmó que en octubre cerrará la planta de producción en ese departamento.

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea asegura que la movilización a Rivera “será histórica”. Además convocó para el lunes 11 un Plenario Nacional ampliado con una asamblea abierta en Cardona.

Sindicato de profesores hace paro. 
Seguí leyendo

Gremios de docentes de Primaria y Secundaria paran por 24 horas el próximo 12 de agosto

Finalmente los sindicatos resolvieron suspender el recibimiento de leche remitida por la empresa Lactalis en todas las plantas del país.

Temas de la nota

Lo más visto

video
accidente laboral

Un arquitecto murió tras caer de la terraza de un edificio en construcción en La Blanqueada
LA VÍCTIMA TIENE 11 AÑOS

Hombre intentó abusar de un niño en parque Roosevelt y fue condenado; ya había cometido delitos sexuales
ARTIGAS

Dos hombres fueron condenados por un fraude millonario con garrafas de supergás de usuarios Mides
curiosidades

¿Cómo un pez que cayó del cielo causó un incendio en Canadá? Esto reveló la investigación de Bomberos
EN SANTA LUCÍA

Condenaron a 14 años de cárcel a un hombre que agredió, privó de libertad y abusó sexualmente a su pareja

Te puede interesar

Paro general por cierre de planta de Conaprole en Rivera, y planta de Lactalis en Cardona.
CONFLICTO EN EL SECTOR LÁCTEO

Paro general y movilización de los sindicatos de la industria láctea este jueves por cierre de plantas en Cardona y Rivera
Lacalle Pou en acto del Espacio 40, Partido Nacional.  video
ACTO DE LA 40 CON LACALLE POU

"Volvé Luis", le pidieron dirigentes y militantes del Partido Nacional a Lacalle Pou: "Me acabo de ir", respondió
Paro en mutualistas este jueves: Federación Uruguaya de la Salud rechaza pautas salariales y se moviliza
reclamos salariales

Paro en mutualistas este jueves: Federación Uruguaya de la Salud rechaza pautas salariales y se moviliza

Dejá tu comentario