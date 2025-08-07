Los sindicatos de la industria láctea de todas las empresas realizan un paro general nacional este jueves por el cierre de dos plantas, una de la empresa Lactalis en Cardona (Soriano) y otra de Conaprole en Rivera.
Paro general y movilización de los sindicatos de la industria láctea este jueves por cierre de plantas en Cardona y Rivera
Los sindicatos de la industria láctea realizan un paro general en todo el país este jueves por el cierre de dos plantas, una en Cardona de la empresa Lactalis, y otra en Rivera de Conaprole.
El paro de 24 horas afecta a toda la industria, en todo el país, y se convoca en estos términos para realizar una movilización masiva hacia Rivera, donde Conaprole confirmó que en octubre cerrará la planta de producción en ese departamento.
La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea asegura que la movilización a Rivera “será histórica”. Además convocó para el lunes 11 un Plenario Nacional ampliado con una asamblea abierta en Cardona.
Finalmente los sindicatos resolvieron suspender el recibimiento de leche remitida por la empresa Lactalis en todas las plantas del país.
