Paraguay ratificó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

Tras la aprobación unánime en la Cámara de Diputados con 57 votos a favor, Paraguay ratificó el martes el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea , completando así el trámite legislativo.

El pacto crea la mayor zona de libre comercio del mundo, al integrar a los 27 países europeos con los miembros fundadores del Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

El acuerdo eliminará aranceles a más del 90% del comercio, en un mercado que concentra cerca del 30% del PIB mundial y más de 700 millones de consumidores.

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Negociado desde 1999 y firmado en enero en Asunción, el convenio marca, según analistas, un giro para un bloque históricamente cerrado.

También permitirá una mayor integración con un mercado europeo de 450 millones de habitantes, con ingresos per cápita de unos 40.000 dólares anuales.

En 2024, la Unión Europea representó el 5,9% del comercio total de Paraguay, con exportaciones por 431 millones de dólares e importaciones por 1.233 millones, según datos oficiales.

El acuerdo aún enfrenta resistencia en Europa, especialmente en Francia, por el impacto que pueda tener la gigantesca zona de libre comercio en su agricultura y ganadería. Mientras tanto, el bloque europeo prevé una aplicación provisional, a la espera de un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que podría tardar hasta un año y medio.