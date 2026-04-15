Ministra de Transporte informó que hay 77 obras en ejecución y que se trabaja en 50 nuevas licitaciones

La ministra de Transporte y Obras Públicas Lucía Etchverry disertó en este miércoles el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), donde presentó cifras del primer año de gestión.

Etcheverry destacó que “el Ministerio tiene 77 contratos en ejecución y prevé más de 50 nuevas licitaciones, de las cuáles el 40% estarán en marcha entre 2026 y 2027”.

Durante la presentación, la ministra aseguró que cuenta “con más de 2.600 millones de dólares” para “obras y servicios”, “con foco en mejorar la conectividad de las personas, la producción y la integración regional”.

La ministra destacó que las obras en infraestructura “tiene un impacto directo en la generación de empleo, la competitividad y el desarrollo territorial, además de mejorar el acceso a servicios y oportunidades en todo el país”.

En su disertación ante políticos y empresarios, Etcheverry destacó también la reactivación del sistema ferroviario y el proyecto para reformar el transporte colectivo metropolitano, debatido entre el gobierno y las intendencias de Montevideo y Canelones, que finalmente descartó la posibilidad de construir un túnel debajo de 18 de Julio, lo que se sustituye por un troncal central exclusivo para ómnibus sobre la principal avenida.

“Tenemos un imperativo moral que nos obliga a respetar las diferencias y buscar soluciones para todos los uruguayos con urgencia”, dijo Etcheverry, y agregó "Es imperioso arriesgar para crecer en pos de un objetivo superior. Acá hay un Estado que los respalda. Contamos con ustedes para hacerlo y empujar al país más que nunca, podemos ser una patria que no deje a nadie atrás”.