Manini Ríos: "Se ignora o se trata de minimizar el aporte de Cabildo Abierto, que ha sido muy rico"

"No venimos en el año electoral a tocar la música que le pueda gustar a la gente para que nos vote. Ha sido motivo de diversos proyectos de ley, alguno de ellos vetados. Ha sido motivo de polémica, de discusiones. Venimos con espalda de decir 'esto ya lo dijimos antes'", aseguró Manini y agregó: "Yo hubiera querido que muchas de nuestras propuestas no hubiera tanta necedad de cajonearla y después de repente a los seis meses empiezan a aparecer".

"Cabildo está bastante en soledad con sus propuestas, pero nosotros entendemos que son fundamentales para cambiar la calidad de vida a la gente", indicó.

Algunos de los ejemplos que dio son el endeudamiento de las personas y la falta de apoyo a pequeño, mediano y micro empresario nacional. "Hubo planes pero totalmente insuficientes. El pequeño empresario paga en proporción más impuesto que el gran empresario. Le dan concesiones al grande que viene de afuera con condiciones, que no se le da a los chicos (...) En muchos casos le hacemos la vía del ferrocarril, ¿y al chico nuestro?", cuestionó.

A mediados de agosto, Cabildo Abierto propuso declarar 120 días de emergencia nacional por seguridad. Consultado al respecto, el líder del partido aseguró que no tuvo respuesta oficial por parte del presidente Luis Lacalle Pou ni del Ministerio del Interior.

"Yo le comuniqué al señor presidente las propuestas antes de hacerlas. Él me contestó al día siguiente que me iba a contestar el ministro Martinelli. No tuve una respuesta oficial directa. Sí escuché, oí declaraciones de él o de algún otro jerarca, en el sentido de que muchas de las cosas que proponemos ya están en marcha. Nosotros decimos que faltan muchas no están", explicó.

Entre las medidas que para Manini son clave y falta implementar, mencionó que hay "presos pesados" que deberían estar en cárceles de máxima seguridad y que no sucede. También se refirió a las comisarías de alto impacto en "zonas más candentes del área metropolitana" o a "centenares de policías" que no cumplen sus funciones por estar en otras reparticiones públicas. Otro punto mencionado son los escáneres móviles para controlar en rutas o el blindaje en la frontera.

"Todas las semanas voy a un asentamiento diferente, a un barrio periférico, donde hay carencias notorias. Basta hablar con la gente, que dice 'mandan los narcos'", señaló Manini. “Cuando decimos recuperar el territorio, es darle la protección a la gente. Hoy una familia común está con el corazón en la boca si el hijo llega en horas de la noche de estudiar o trabajar y tiene que caminar tres o cuatro cuadras”, agregó.

También aseguró que la policía tiene que tener una presencia más "cerca del vecino" y que en los últimos años "se ha alejado". De todos modos dijo que con el gobierno actual "han cambiado actitudes" y se refirió a la LUC en ese sentido. "Ahora el delito sigue estando en números inaceptables. La gente sigue sin percibir una tranquilidad, un respeto a las normas convivencia", remarcó.

Dentro de la temática seguridad, Manini entiende fundamental el tema del trabajo obligatorio en la cárcel.

"Si las cárceles no rehabilitan vamos a tener cada vez más presos. Es un mandato constitucional. Una forma es hacerlos trabajar obligatoriamente los años que estén presos. Si no cumplen es sancionado: aislamiento, no recibir visitas. Lo que en cualquier cárcel común existe", explicó.

Manini Ríos dialogó también sobre la mirada cabildante sobre las drogas y remarcó que hay necesidad de generar conciencia en jóvenes sobre los efectos de la marihuana. Mencionó como ejemplo la campaña antitabaco en el gobierno de Tabaré Vázquez.

“No hemos propuesto derogación de la ley porque sabemos que estamos solos”, dijo al respecto de la ley sobre cannabis.

“Hay una irresponsabilidad total en el tema de las drogas, se multiplicó por cuatro o por cinco la cantidad de consumidores de marihuana desde que se legalizó”, aseguró Manini. “Si el espíritu era que el narco perdiera el negocio, hoy se estima que hay 200 y pico de mil consumidores de los cuales solo 100 mil están legalizados. El efecto fue contrario”, agregó.

Cabildo Abierto apoya la ley de internación compulsiva del gobierno. Manini considera que las personas en situación de calle demuestran “el fracaso de la sociedad” y que con esta medida “al menos vamos a darle la posibilidad de que tenga un ámbito diferente”.

Otra propuesta que ha marcado la campaña de Cabildo Abierto rumbo a octubre es la del salario maternal. Manini sostuvo que está dispuesto a discutir si el enfoque debería ampliarse también al padre, pero afirmó: “Acá lo primero que tenemos que hacer es asumir que estamos ante un problemón que condiciona el futuro del Uruguay en todas las direcciones. El año pasado murieron más uruguayos de los que nacieron. Eso es gravísimo para cualquier sociedad, más para un país semivacío como Uruguay”.