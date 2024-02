Libretas por puntos: los detalles que se conocen sobre cómo funcionará el sistema

Cada conductor comenzará con ocho puntos y alcanzará un máximo de 15, según el borrador. Ganará puntos con el paso de los años si no comete infracciones de las que serán sancionadas bajo esta modalidad.

“Todavía nos está faltando toda la parte de la Unasev que tiene que ver con la propuesta de cuáles son las multas que van a perder puntos, qué cursos se van a dar, qué contenidos, quién los va a dar, cómo se define un conductor profesional”, indicó. “Como eso no ha avanzado, vamos a hacer una hoja de ruta para plantearle al Consejo de Intendentes”, agregó.

A pesar de que no está establecido el tipo de infracciones y los puntos que cada una restará, Metediera adelantó cuáles son las que están en consideración.

“Estamos hablando que van a ser, desde mi opinión, no más de diez multas las que te van a hacer perder punto, que son las que ponen el riesgo la vida de la gente: exceder la velocidad -no si la pasaste por cinco kilómetros sino si de repente más del doble- no tener permiso de conducir, andar alcoholizado, droga, cruzar un semáforo en rojo”, señaló.

Con la puesta en marcha de este sistema, coexisitrán varias sanciones y en un extremo la multa, el pase a un juzgado de faltas y la suspensión de la libreta si el conductor pierde la totalidad de los puntos.

“Si perdés los puntos, lo que tenemos en borrador, vas a tener seis meses sin libreta, igual que pasa hoy cuando tenés espirometría positiva o cannabis. Y después vas a tener que pasar por un curso de recuperación de puntos”, explicó.

El sistema comenzará a funcionar en julio del próximo año. El objetivo es comenzar a ensayar y probar el soporte informático en la corriente.

Entre las definiciones pendientes, los técnicos deberán avanzar en el diseño de la licencia digital y la matrícula digital.