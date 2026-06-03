La NASA da por finalizada la misión a Marte tras perder contacto con sonda espacial

La NASA anunció este miércoles que dará por terminada la misión con la que estudiaba la atmósfera y evolución de Marte, luego de perder contacto con una sonda espacial hace seis meses.

La misión tenía como objetivo operar por uno o dos años, pero la sonda permaneció activa por más de una década, hasta diciembre de 2025, cuando perdió contacto con la Tierra.

Al no poder establecer contacto, la NASA se resignó a la pérdida de la nave, que se cree aún está en órbita alrededor de Marte.

La agencia espacial dijo el miércoles que investigaría la causa de la pérdida.

Para Shanon Curry, profesora de astrofísica involucrada en la misión, fue la "mejor misión a Marte de la historia".

La sonda les permitió a los científicos entender el fenómeno de la fuga atmosférica, que consiste en la pérdida de gases atmosféricos hacia espacio, dijo Curry a reporteros.

"Ahora tenemos un entendimiento mejor de la fuga atmosférica en Marte que en cualquier otro planeta, incluyendo la Tierra, y por lo tanto, Marte sirve como un laboratorio natural para entender la atmósfera de los planetas rocosos", dijo Curry.

La jefa del programa de exploración de la NASA, Tiffany Morgan, agregó que la MAVEN "nos ayudó a entender profundamente la atmósfera, la historia climática y la habitabilidad de Marte".

La sonda también sirvió como retransmisor de comunicaciones entre la Tierra y los robots que la NASA ha enviado a la superficie del planeta rojo.

Ahora, otros orbitadores tendrán que hacerse cargo de esas retransmisiones.