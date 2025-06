"La estabilidad del gobierno no está en cuestión", dijo Bettiana Díaz tras la cuarta renuncia de un jerarca

“La estabilidad del gobierno no está en cuestión”, dijo la senadora del MPP en rueda de prensa, y agregó: “Cuando uno habla de las renuncias o designaciones tiene que tener en cuenta que hay movimientos en el inicio del gobierno que siempre se dan”.

“Lo que sí quiero decir claramente es que no hay por lo pronto ni una sensación de inestabilidad, ni una sensación de que una renuncia de un número tres de un ministerio es algo preocupante para el gobierno. Es un cargo que sí asegura el funcionamiento de un organismo, pero todos estos episodios el gobierno de Yamandú Orsi ha logrado superarlos, no solo rápidamente si no con mejores soluciones”, aseguró.