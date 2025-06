Fiscalía de Colonia investiga la muerte de una beba de tres meses al cuidado de sus padres en Tarariras

"Previo al fallecimiento había un procedimiento en el cual la Justicia le indicaba a INAU la búsqueda de referencias para hacer una valoración del cuidado. Y a partir de los informes y otras fuentes y otros insumos que puede tomar el Poder Judicial se dictamina la tenencia, aunque sea de carácter provisorio. En este caso la Justicia había determinado unas referencias de cuidado que evidentemente no pudieron garantizar la protección de la niña", dijo a Subrayado este sábado el vicepresidente del INAU Mauricio Fuentes.

Consultado acerca de si el INAU estaba al tanto de la situación de los padres, Fuentes respondió: "Si, estaba en conocimiento de la situación de los padres, había informes que se habían presentado y las valoraciones llevaron a la resolución que se tomó en caso de la Justicia".

"El INAU hace un informe con la valoración que considera y es la Justicia la que dictamina cuál es la mejor alternativa de protección en cada caso, obviamente tomando los insumos que se pueden ofrecer en este caso desde el INAU, pero también tomando insumos de otras fuentes que la Justicia pueda determinar como válidas", explicó.

Según supo Subrayado, la investigación de Fiscalía está en proceso y hay pericias pendientes para determinar las causas del deceso y las condiciones en las que estaba la beba.

La pequeña estuvo internada en el hospital de Colonia y allí surgieron cuestionamientos a los padres por una presunta conducta de abandono.

En el caso hubo una intervención de los equipos técnicos del INAU en Colonia y, ahora, debido al desenlace fatal, las autoridades iniciaron una investigación administrativa de urgencia para determinar si se actuó de forma correcta.

"Iniciamos una investigación de urgencia apenas tomamos conocimiento de la situación. Quisiera ser prudente en cuanto a hablar de fallas o no porque todavía está en curso, sí entendemos que debido al desenlace, se tendrían que poder haber hecho otras cosas. Entiendo que han habido situaciones de la articulación entre ASSE, INAU y el Poder Judicial que no llevaron al mejor desenlace de la situación. Procedimientos institucionales que quizás tampoco hayan sido acorde a lo esperado, en fin, todavía es temprano par hacer esa valoración porque no tenemos la investigación finalizada, pero entendemos que si en este caso la bebé lamentablemente falleció, tenemos que preguntarnos como Estado qué pudimos haber hecho diferente", finalizó el vicepresidente del INAU.

De acuerdo a informes preliminares en poder de la Fiscalía, el personal de la salud que atendió a la beba recomendó que no vuelva con sus padres porque no era seguro y los cuidados eran deficientes.