RECIBÍ EL NEWSLETTER

    La Banda Sinfónica de Montevideo presenta Otoño Sinfónico en el Teatro Solís

    El concierto será el martes 2 de junio a las 20 horas, en la Sala Principal del Teatro Solís, bajo la dirección del reconocido maestro brasileño Evandro Matté.

    6a9be77a-e747-4492-89ac-73a8f1dbc490

    La Banda Sinfónica de Montevideo continúa su Temporada 2026 con Otoño Sinfónico, bajo la dirección del reconocido maestro brasileño Evandro Matté.

    Invitado regularmente por orquestas de América y Europa, Evandro Matté desarrolló una destacada trayectoria como director artístico de la Orquesta Sinfónica de Porto Alegre (OSPA) entre 2015 y 2024, además de liderar importantes proyectos culturales y educativos en Brasil. En 2019 recibió la distinción Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, otorgada por el Ministerio de Cultura de Francia, en reconocimiento a su aporte al desarrollo artístico y musical.

    En esta oportunidad, Matté dirigirá un programa que propone un recorrido de gran intensidad y contraste, comenzando con Obertura Festiva de Dmitri Shostakovich, seguida por las Cuatro Estaciones Porteñas de Astor Piazzolla, donde conviven el lenguaje del tango y la escritura sinfónica. El concierto culmina con la Sinfonía N.º 3 “Trágica” Op. 89 de James Barnes, considerada una de las obras más importantes del repertorio contemporáneo para banda sinfónica por su potencia expresiva y profundidad emocional.

    Con Otoño Sinfónico, la Banda Sinfónica de Montevideo reafirma su compromiso con la presentación de grandes obras del repertorio universal y con la presencia de directores invitados de relevancia internacional, en un concierto que reúne virtuosismo, sensibilidad y fuerza sinfónica.

    Embed - Banda Sinfónica de Montevideo on Instagram: " Banda Sinfónica de Montevideo | Otoño Sinfónico Junto al maestro @evandromatte.maestro les esperamos para compartir Otoño Sinfónico. Recorreremos un programa integrado por la Obertura Festiva de Shostakovich, las Cuatro Estaciones Porteñas de Piazzolla y la Sinfonía n.º 3 “Trágica” de James Barnes. Tres obras, tres universos sonoros y una nueva oportunidad para encontrarnos con la música sinfónica. Será un gusto compartir este concierto junto a ustedes. Teatro Solís martes 2 de junio, 20:00h Entradas disponibles en tickantel y boletería del Teatro Banda Sinfónica de Montevideo Llevamos la música a todas partes"
    View this post on Instagram

    Ficha técnica

    Banda Sinfónica de Montevideo

    Dirección: Evandro Matté (Brasil)

    Martes 2 de junio · 20 h

    Sala Principal – Teatro Solís

    Entradas en Tickantel y boletería del Teatro Solís.

    Lo más visto

    video
    LA MAÑANA EN CASA | 22-11

    El tubófono "Opus II" de la Rambla Presidente Wilson
    Así Es Tu Día | 29-05-2026

    La luna continúa en Escorpio

    Asesinato en la Casa Blanca | CINE DE SÁBADO
    MELISSA | 26-05

    La estábamos esperando
    GRAN HERMANO | 31-05-2026

    ¡Salió la Bomba y volvió Sol!

    Te puede interesar

    Detuvieron a motochorro que atacó a dos mujeres en Pocitos pero quedó libre tras error administrativo video
    Volvió a estar requerido

    Detuvieron a motochorro que atacó a dos mujeres en Pocitos pero quedó libre tras error administrativo
    Foto: Subrayado. Policía trabaja cerca de la Fortaleza del Cerro.
    violencia

    Un hombre grave al ser baleado en la cara cerca de la Fortaleza del Cerro
    Orsi junto a su camioneta. Foto: Subrayado.
    POR El DESCUENTO DE USD 25.000

    Partido Colorado dice que el tema de la camioneta de Orsi "reviste gravedad" y que la Jutep no es "una referencia confiable"

    Dejá tu comentario