La Banda Sinfónica de Montevideo presenta Otoño Sinfónico en el Teatro Solís

La Banda Sinfónica de Montevideo continúa su Temporada 2026 con Otoño Sinfónico, bajo la dirección del reconocido maestro brasileño Evandro Matté.

Invitado regularmente por orquestas de América y Europa, Evandro Matté desarrolló una destacada trayectoria como director artístico de la Orquesta Sinfónica de Porto Alegre (OSPA) entre 2015 y 2024, además de liderar importantes proyectos culturales y educativos en Brasil. En 2019 recibió la distinción Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, otorgada por el Ministerio de Cultura de Francia, en reconocimiento a su aporte al desarrollo artístico y musical.

En esta oportunidad, Matté dirigirá un programa que propone un recorrido de gran intensidad y contraste, comenzando con Obertura Festiva de Dmitri Shostakovich, seguida por las Cuatro Estaciones Porteñas de Astor Piazzolla, donde conviven el lenguaje del tango y la escritura sinfónica. El concierto culmina con la Sinfonía N.º 3 “Trágica” Op. 89 de James Barnes, considerada una de las obras más importantes del repertorio contemporáneo para banda sinfónica por su potencia expresiva y profundidad emocional.

Con Otoño Sinfónico, la Banda Sinfónica de Montevideo reafirma su compromiso con la presentación de grandes obras del repertorio universal y con la presencia de directores invitados de relevancia internacional, en un concierto que reúne virtuosismo, sensibilidad y fuerza sinfónica. Embed - Banda Sinfónica de Montevideo on Instagram: " Banda Sinfónica de Montevideo | Otoño Sinfónico Junto al maestro @evandromatte.maestro les esperamos para compartir Otoño Sinfónico. Recorreremos un programa integrado por la Obertura Festiva de Shostakovich, las Cuatro Estaciones Porteñas de Piazzolla y la Sinfonía n.º 3 “Trágica” de James Barnes. Tres obras, tres universos sonoros y una nueva oportunidad para encontrarnos con la música sinfónica. Será un gusto compartir este concierto junto a ustedes. Teatro Solís martes 2 de junio, 20:00h Entradas disponibles en tickantel y boletería del Teatro Banda Sinfónica de Montevideo Llevamos la música a todas partes" View this post on Instagram Ficha técnica Banda Sinfónica de Montevideo Dirección: Evandro Matté (Brasil) Martes 2 de junio · 20 h Sala Principal – Teatro Solís Entradas en Tickantel y boletería del Teatro Solís.