La Banda Sinfónica de Montevideo continúa su Temporada 2026 con Otoño Sinfónico, bajo la dirección del reconocido maestro brasileño Evandro Matté.
La Banda Sinfónica de Montevideo presenta Otoño Sinfónico en el Teatro Solís
El concierto será el martes 2 de junio a las 20 horas, en la Sala Principal del Teatro Solís, bajo la dirección del reconocido maestro brasileño Evandro Matté.
Invitado regularmente por orquestas de América y Europa, Evandro Matté desarrolló una destacada trayectoria como director artístico de la Orquesta Sinfónica de Porto Alegre (OSPA) entre 2015 y 2024, además de liderar importantes proyectos culturales y educativos en Brasil. En 2019 recibió la distinción Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, otorgada por el Ministerio de Cultura de Francia, en reconocimiento a su aporte al desarrollo artístico y musical.
En esta oportunidad, Matté dirigirá un programa que propone un recorrido de gran intensidad y contraste, comenzando con Obertura Festiva de Dmitri Shostakovich, seguida por las Cuatro Estaciones Porteñas de Astor Piazzolla, donde conviven el lenguaje del tango y la escritura sinfónica. El concierto culmina con la Sinfonía N.º 3 “Trágica” Op. 89 de James Barnes, considerada una de las obras más importantes del repertorio contemporáneo para banda sinfónica por su potencia expresiva y profundidad emocional.
Con Otoño Sinfónico, la Banda Sinfónica de Montevideo reafirma su compromiso con la presentación de grandes obras del repertorio universal y con la presencia de directores invitados de relevancia internacional, en un concierto que reúne virtuosismo, sensibilidad y fuerza sinfónica.
Ficha técnica
Banda Sinfónica de Montevideo
Dirección: Evandro Matté (Brasil)
Martes 2 de junio · 20 h
Sala Principal – Teatro Solís
Entradas en Tickantel y boletería del Teatro Solís.
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