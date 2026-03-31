Justicia paraguaya ratificó prisión preventiva de García Troche; expareja de Marset debió ser asistida por convulsiones

En el marco de la causa por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, la Justicia paraguaya resolvió mantener la prisión preventiva de Gianina García Troche , expareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset .

La resolución confirma la decisión de primera instancia y descarta el pedido de la defensa de García Troche, que había solicitado arresto domiciliario con el uso de tobillera electrónica.

Según el fallo, no se encuentran dadas las condiciones para sustituir la prisión, principalmente por el riesgo de fuga.

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Ante esta decisión, la mujer continuará recluida en la Penitenciaría de Máxima Seguridad Martín Mendoza, donde permanece desde febrero, tras su traslado desde el penal de Viñas Cué.

Este lunes, Gianina García Troche fue trasladada a un centro asistencial, en un fuerte operativo, por convulsiones. En el Hospital Nacional de Itauguá le realizaron un estudio de electroencefalograma. Luego de 20 minutos, volvió a ser trasladada a su celda, informó el medio ABC de Paraguay.

La imputación contra la mujer se centra en el presunto uso de dinero proveniente del narcotráfico, que habría sido canalizado a través de inversiones con el objetivo de dar apariencia de legalidad a los fondos ilícitos.