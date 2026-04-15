Investigan amenaza de tiroteo en un liceo de Minas: la Policía informó que hará recorridas en las inmediaciones

Policía de Lavalleja investiga amenaza de tiroteo en un liceo de Minas, informó el vocero de la Jefatura de ese departamento.

"Efectivos de Seccional 1ra bajo lineamientos de la doctora Beatriz Protesoni asumieron la investigación sobre una denuncia de amenaza que radicó el subdirector del Liceo Eduardo Fabini, quien tomó conocimiento de una escritura en el baño de mujeres de la institución", señala el comunicado.

En una pared, con marcador, escribieron: "Mañana 16 de abril tiroteo, no vengan, avisé".

Estará la Policía en el ingreso del turno matutino y se hará recorridas en las inmediaciones del liceo.