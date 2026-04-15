Policía de Lavalleja investiga amenaza de tiroteo en un liceo de Minas, informó el vocero de la Jefatura de ese departamento.
Investigan amenaza de tiroteo en un liceo de Minas: la Policía informó que hará recorridas en las inmediaciones
La amenaza apareció en una pared del baño de mujeres de la institución. La denuncia la radicó el subdirector del liceo.
"Efectivos de Seccional 1ra bajo lineamientos de la doctora Beatriz Protesoni asumieron la investigación sobre una denuncia de amenaza que radicó el subdirector del Liceo Eduardo Fabini, quien tomó conocimiento de una escritura en el baño de mujeres de la institución", señala el comunicado.
En una pared, con marcador, escribieron: "Mañana 16 de abril tiroteo, no vengan, avisé".
Estará la Policía en el ingreso del turno matutino y se hará recorridas en las inmediaciones del liceo.
Lo más visto
AVISO OFICIAL
Aviso a la población por ciclón extratropical con lluvias abundantes, tormentas y vientos fuertes
MAL TIEMPO
Rige una advertencia amarilla de Meteorológica por lluvias abundantes en el litoral oeste
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS
Nubel Cisneros anuncia la llegada de lluvias y tormentas fuertes, que persisten hasta el jueves inclusive
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MTOP aplicará fiscalización de velocidad promedio en rutas: director de Vialidad explicó cómo funciona
SUBIÓ EL VIDEO DEL CASO A REDES
Dejá tu comentario