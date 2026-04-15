RECIBÍ EL NEWSLETTER
    LAVALLEJA

    Investigan amenaza de tiroteo en un liceo de Minas: la Policía informó que hará recorridas en las inmediaciones

    La amenaza apareció en una pared del baño de mujeres de la institución. La denuncia la radicó el subdirector del liceo.

    policia-minas-patrullero-jefatura

    Policía de Lavalleja investiga amenaza de tiroteo en un liceo de Minas, informó el vocero de la Jefatura de ese departamento.

    "Efectivos de Seccional 1ra bajo lineamientos de la doctora Beatriz Protesoni asumieron la investigación sobre una denuncia de amenaza que radicó el subdirector del Liceo Eduardo Fabini, quien tomó conocimiento de una escritura en el baño de mujeres de la institución", señala el comunicado.

    En una pared, con marcador, escribieron: "Mañana 16 de abril tiroteo, no vengan, avisé".

    Estará la Policía en el ingreso del turno matutino y se hará recorridas en las inmediaciones del liceo.

    Lo más visto

    video
    AVISO OFICIAL

    Aviso a la población por ciclón extratropical con lluvias abundantes, tormentas y vientos fuertes
    MAL TIEMPO

    Rige una advertencia amarilla de Meteorológica por lluvias abundantes en el litoral oeste
    EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

    Nubel Cisneros anuncia la llegada de lluvias y tormentas fuertes, que persisten hasta el jueves inclusive
    MINISTERIO DE TRANSPORTE

    MTOP aplicará fiscalización de velocidad promedio en rutas: director de Vialidad explicó cómo funciona
    SUBIÓ EL VIDEO DEL CASO A REDES

    "En todo momento vi una postura agresiva de parte del conductor del auto", contó un testigo del crimen del delivery

    Te puede interesar

    En Uruguay existe la separación de poderes, creemos en la Justicia, dijo Orsi tras reunión con hermanas de Moisés video
    PRESIDENTE

    "En Uruguay existe la separación de poderes, creemos en la Justicia", dijo Orsi tras reunión con hermanas de Moisés
    Hermanas de Moisés Martínez se reunieron con el presidente Orsi: Él se solidariza y está siguiendo el caso de cerca video
    en torre ejecutiva

    Hermanas de Moisés Martínez se reunieron con el presidente Orsi: "Él se solidariza y está siguiendo el caso de cerca"
    Orsi: gobierno prioriza acuerdos de Estado a Estado para patrullas oceánicas, tras recisión con Cardama video
    Política

    Orsi: gobierno "prioriza acuerdos de Estado a Estado" para patrullas oceánicas, tras recisión con Cardama

    Dejá tu comentario