Intendencia de Montevideo sumarió a tres funcionarios por irregularidades con la caja del Casino Parque Hotel

La investigación surge por "dos incidencias que se produjeron el 30 de abril de 2025 a las 13:04 y 13:39 horas respectivamente, en la caja de conversión y ventas, generando como resultado la suma de $ 11.000 (pesos uruguayos once mil), que no se pagó a un cliente". Los funcionarios sumariados no habrían seguido el protocolo para estos casos y se investiga sus responsabilidades.