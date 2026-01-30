RECIBÍ EL NEWSLETTER
TACUAREMBÓ

Imputaron a hombre de 49 años por retirados delitos de abuso sexual contra menores

El individuo cumplirá prisión preventiva por el plazo de 90 días mientras continúa la investigación. El jefe de Policía de Tacuarembó dijo a Subrayado que hay evidencias firmes y elementos probatorios suficientes para llegar a una condena.

juzgado-letrado-tacuarembó-imputado

Fue imputado un hombre de 49 años por reiterados delitos de abuso sexual agravados contra personas menores de edad; cumplirá prisión preventiva por el plazo de 90 días mientras continúa la investigación.

El jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, dijo a Subrayado que la investigación comenzó el pasado 20 de enero tras una denuncia de las víctimas junto a sus abogados.

Pereira sostuvo que hay evidencias bien firmes y elementos probatorios suficientes para llegar a una condena.

En el caso trabajó personal de Violencia Doméstica y Género, personal de Investigaciones y de la Comisaría 1°.

