Homicidio en Piedras Blancas: un hombre murió tras ser atacado a balazos; presentó disparos en pecho y abdomen

Un hombre fue asesinado de varios disparos en las últimas horas en la intersección de las calles Curupú y Leandro Gómez, en Piedras Blancas.

Efectivos policiales fueron alertados sobre un hombre mayor de edad que había sido atacado y recibido disparos de arma de fuego.

Un equipo de Investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional III entrevistó a un testigo que escuchó varias detonaciones y cuando salió de su casa vio a los agresores alejándose y al herido tendido en el suelo.

Seguí leyendo Homicidio en San Gregorio de Polanco: discusión callejera por tenencia de perros terminó con un hombre muerto a machetazos

El lesionado fue trasladado a un centro de salud por un móvil policial y diagnosticado con herida de arma de fuego en abdomen con entrada y sin salida y en el tórax con entrada y salida, revistiendo gravedad; posteriormente fue derivado a otro centro asistencial donde falleció.

La Policía realizó un análisis de la zona y del caso y obtuvo información de dónde podrían estar los autores del crimen, por lo que llevaron a cabo una recorrida hasta Lutecia y Albania en la zona de Jardines del Hipódromo. Allí identificaron a cinco personas, entre ellas un adolescente de 15 años que, según la investigación, se trata del autor del crimen.

Según dijeron, estaban en una plaza cuando dos delincuentes los interceptaron y bajo amenazas con arma de fuego le exigieron sus pertenencias, el adolescente sacó un revolver y disparó, mientras que el otro delincuente se dio a la fuga.

El menor se encuentra a disposición de la Fiscalía de Adoelscentes.

El caso viene siendo investigado por personal del Departamento de Homicidios.