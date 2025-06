Hombre ingresó a hospital haciéndose pasar por médico y atendió pacientes; fue detenido

“Uno se habría dado cuenta, por lo que le relató al personal nuestro que no era un médico. Las enfermeras nuestras rápidamente identificaron que no era médico, le siguieron la corriente un rato, mientras llamaban a la Policía y a la guardia de seguridad nuestra, incluso lo acompañaron a que pida uniforme, porque argumentaba que era un médico nuevo, que puede ser verdad porque domingos a veces vienen suplentes, pero él claramente no tenía el aspecto de un médico y rápidamente después por suerte el guardia lo redujo hasta que llegó la Policía”, señaló.