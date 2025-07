RENUNCIÓ AL SENADO

"Hay que avanzar a la vez de que se van recomponiendo los números", dijo Bergara a dos días de asumir en la IMM

El intendente electo afirmó que "no le podemos decir a la gente que la basura tiene que esperar porque no hay plata" y que variarán los ritmos pero no la orientación de las políticas.