"Hay gente que reza por mí": habla Sturla "desde las puertas del cónclave" y afirma que llevará el mate

Respecto a lo realizado por Francisco, y a las expectativas por quién pueda ocupar su lugar, dijo: "Cada papa da su impronta, en fidelidad al evangelio y a la tradición de la Iglesia. No hay una vuelta para atrás (en la gestión) o ir más adelante, sino ir paso a paso".

Este miércoles se realiza la primera votación en el Vaticano, que siempre oficia como sondeo. Cada día se hacen cuatro votaciones. Sturla prefirió no adelantarse a en cuántos días se sabrá el nombre del nuevo Papa.

"No me animaría a hacer un pronóstico, los últimos cónclaves, en los últimos 100 años, han durado entre 1 y 4 días", indicó. Mientras, los participantes están bajo reglas estrictas que implican cero comunicación con el exterior: no celulares, no televisión.

"Estoy con el mate, lo pienso llevar", dijo Sturla, entre risas. Y recordó que en estas horas "la atención del mundo está en Roma.