Gobierno extenderá la rebaja del IMESI a los combustibles hasta los 80 kilómetros de la frontera

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elabora un proyecto de ley para extender la rebaja del Impuesto Específico Interno (IMESI) a los combustibles hasta los 80 kilómetros de los pasos fronterizos con Brasil y Argentina.

Desde el 1º de octubre de 2026, los descuentos vigentes son de 24% para la frontera con Argentina y 32% con Brasil en un radio máximo de 20 kilómetros, para pagos con tarjetas de débito, crédito, instrumentos de dinero electrónico, celular o transferencia.

En mayo de 2026, el MEF resolvió extender el radio de 20 a 60 kilómetros, pero la reducción del IMESI es la mitad de la que aplica para los primeros 20 kilómetros, o sea, que es de 12% para la frontera con Argentina y 16% con Brasil.

"Estamos preparando un proyecto de ley para extenderlo hasta 80 kilómetros", anunció el subsecretario del MEF, Martín Vallcorba. El jerarca realizó una evaluación "muy satisfactoria" de la utilización del beneficio.

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