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MEF PREPARA PROYECTO DE LEY

Gobierno extenderá la rebaja del IMESI a los combustibles hasta los 80 kilómetros de la frontera

"Estamos preparando un proyecto de ley", adelantó el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba. El jerarca realizó una evaluación "muy satisfactoria" de la utilización del beneficio.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elabora un proyecto de ley para extender la rebaja del Impuesto Específico Interno (IMESI) a los combustibles hasta los 80 kilómetros de los pasos fronterizos con Brasil y Argentina.

Desde el 1º de octubre de 2026, los descuentos vigentes son de 24% para la frontera con Argentina y 32% con Brasil en un radio máximo de 20 kilómetros, para pagos con tarjetas de débito, crédito, instrumentos de dinero electrónico, celular o transferencia.

En mayo de 2026, el MEF resolvió extender el radio de 20 a 60 kilómetros, pero la reducción del IMESI es la mitad de la que aplica para los primeros 20 kilómetros, o sea, que es de 12% para la frontera con Argentina y 16% con Brasil.

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"Estamos preparando un proyecto de ley para extenderlo hasta 80 kilómetros", anunció el subsecretario del MEF, Martín Vallcorba. El jerarca realizó una evaluación "muy satisfactoria" de la utilización del beneficio.

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