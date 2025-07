Fratti reconoció "serias dificultades" para combatir al picudo rojo porque el "tratamiento es muy caro"

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, reconoció este miércoles tener "serias dificultades" para encontrar una solución a la presencia del picudo rojo en el país y que es un problema con un "tratamiento muy caro". "Capaz que cuando empezó se pensó que no iba a tener la dimensión que está alcanzando", afirmó el ministro y que no solo pudo haber sido "un problema de llegar tarde o no".