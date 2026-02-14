Federación de la Industria Láctea visitó la planta de Rivera; sindicato de Conaprole espera revertir el cierre

Una delegación de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) viajó este sábado a Rivera tras el cierre resuelto por Conaprole del centro de distribución que funcionaba en el predio de la explanta 14.

El dirigente de la FTIL, Enrique Méndez, expresó el rechazo y el repudio del gremio a la decisión de la empresa, que, según dijo, tomó "una definición intempestiva" de cerrar la planta que, como centro de distribución, "venía funcionando de forma correcta, sin ningún tipo de dificultad".

Méndez aseguró que la actitud de Conaprole coloca de "rehenes" a los trabajadores de la planta y al departamento de Rivera. Recordó la instancia convocatoria por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en busca de una solución al conflicto.

Según Méndez, el sindicato se mostró dispuesto y abierto al diálogo a fin de tener una nueva instancia de negociación con la empresa. "Cuestión que finalmente no fue posible, porque Conaprole no estuvo dispuesto a tener una reunión el día de hoy por este mismo tema", afirmó el gremialista. Desde el sindicato, desconocen por qué la cooperativa no acudió a la reunión.

Por su parte, el delegado gremial de la planta 14, Santiago Delgado, explicó que fue una semana normal hasta el miércoles, cuando la empresa les comunicó el cierre y les dio la opción del despido o el traslado, otorgándoles un plazo de 48 horas para decidir.

Delgado afirmó que Conaprole no les ha dado opciones de traslado. "Lógicamente, en dos días es imposible decidir el futuro no solo de los trabajadores (sino también) de las familias", indicó.

Algunos de los trabajadores que se desempeñaban en el centro de distribución ya fueron despidos con un incentivo. Actualmente, quedaban 13 empleados que rotaban en el seguro de paro. Desde el gremio, esperan revertir la decisión de cierre.

La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) realizó el viernes un paro nacional de 24 horas en rechazo al cierre de la planta. Desde la empresa, su presidente, Gabriel Fernández Secco, advirtió sobre la posibilidad de "faltante significativo" de leche y otros productos lácteos en semana de Carnaval por el paro y el trabajo a reglamento de los funcionarios de la cooperativa.