Exdirectora de Mides dijo que "hay una situación de desborde" de personas en calle y convocó a Civila a Diputados

La diputada del Partido Nacional y exdirectora de Protección Social del Mides , Fernanda Auersperg, convocará al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila , a comisión de la Cámara de Diputados por la "problemática tan cruel" de las personas en situación de calle .

Auersperg pidió "atender la emergencia" y reclamó "respuestas estructurales". "Queremos conocer de primera mano del ministro cuáles son esos planes", afirmó la legisladora nacionalista. Recordó que en el presupuesto quinquenal se otorgaron 8 millones de dólares anuales adicionales para atender la situación de personas en la calle.

En este momento, "hay una situación de desborde", enfatizó y pidió conocer los planes del Mides. También, manifestó preocupación porque en el Plan Invierno se vuelva a trabajar en base a centros de contingencia como se trabajó en coordinación con el Sinae el año pasado. "Entendemos que no es la mejor solución; espacios grandes donde confluyen muchas personas con problemáticas muy distintas; eso no colabora a que las personas puedan salir de la situación de calle, sino lo único que hace es paliar la emergencia, el frío, pero no trabajar en las causas que es lo más importante", indicó.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, pidió no incurrir en una lógica de chivo expiatorio de buscar un responsable por un tema que no ha sido resuelto por los últimos gobiernos. "Es muy fácil decir la culpa la tiene alguien o la tiene tal organismo cuando en realidad la problemática es muchísimo más compleja", sostuvo.

Valdomir expresó total confianza y apoyo a la gestión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del ministro Gonzalo Civila y el subsecretario Federico Graña. El legislador aseguró que el Mides es el referente institucional de un trabajo en equipo en el que interviene también el Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior y las Intendencias de Montevideo y Canelones, entre otros organismos.

Reiteró que la problemática es muy compleja y que la salida de personas de las cárceles refuerza la tendencia de mayor aumento en relación a las cifras del año pasado.