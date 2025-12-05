Evalúan cómo vender marihuana legal a extranjeros y comercializarla más allá de las farmacias

El director del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) Martín Rodríguez dijo que evalúan la posibilidad de que los extranjeros que llegan a Uruguay puedan acceder a la marihuana legal, como forma de ampliar el alcance y evitar que estas personas, a veces turistas, terminen comprando en el mercado ilegal abastecido por el narcotráfico.

Rodríguez dijo que con la experiencia acumulada en los últimos años, se debe evaluar qué hacer “para que la regulación del cannabis siga cumpliendo sus objetivos de la mejor forma”, y agregó que “uno de los objetivos es aumentar la cobertura del mercado formal”.

“En ese marco la incorporación de los extranjeros entra directo, en el centro de esa discusión, porque todos los extranjeros que visitan nuestro país y quieren hacer uso de cannabis, lo hacen, buscan una oportunidad por la vía irregular o ilegal, y lo hacen. Ahora, todos los extranjeros que hacen eso lo hacen por fuera del mercado regulado”, dijo el jerarca.

Seguí leyendo Se va el fin de semana y el lunes comienza con lluvias y tormentas que se extienden al martes inclusive

En cuanto a la venta a través de otros comercios, además de las farmacias ya habilitadas, el presidente del IRCCA dijo este viernes en el programa Arriba Gente de Canal 10 que se evalúa la posibilidad de que “se generen centros de expendio alternativos a las farmacias tradicionales”.

En este punto Rodríguez recordó que la ley vigente habla de farmacias como el comercio habilitado para vender marihuana legal, por lo que habría que cambiar la ley para permitir que otro tipo de comercio ofrezca este producto.