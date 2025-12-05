RECIBÍ EL NEWSLETTER
IRCCA

Evalúan cómo vender marihuana legal a extranjeros y comercializarla más allá de las farmacias

El director del IRCCA dijo que se plantea ampliar el alcance de la marihuana legal para evitar que se compre en el mercado negro. Otros comercios más allá de las farmacias y extranjeros habilitados.

gamma-marihuana-farmacias-cannabis

El director del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) Martín Rodríguez dijo que evalúan la posibilidad de que los extranjeros que llegan a Uruguay puedan acceder a la marihuana legal, como forma de ampliar el alcance y evitar que estas personas, a veces turistas, terminen comprando en el mercado ilegal abastecido por el narcotráfico.

Rodríguez dijo que con la experiencia acumulada en los últimos años, se debe evaluar qué hacer “para que la regulación del cannabis siga cumpliendo sus objetivos de la mejor forma”, y agregó que “uno de los objetivos es aumentar la cobertura del mercado formal”.

“En ese marco la incorporación de los extranjeros entra directo, en el centro de esa discusión, porque todos los extranjeros que visitan nuestro país y quieren hacer uso de cannabis, lo hacen, buscan una oportunidad por la vía irregular o ilegal, y lo hacen. Ahora, todos los extranjeros que hacen eso lo hacen por fuera del mercado regulado”, dijo el jerarca.

se va el fin de semana y el lunes comienza con lluvias y tormentas que se extienden al martes inclusive
Seguí leyendo

Se va el fin de semana y el lunes comienza con lluvias y tormentas que se extienden al martes inclusive

En cuanto a la venta a través de otros comercios, además de las farmacias ya habilitadas, el presidente del IRCCA dijo este viernes en el programa Arriba Gente de Canal 10 que se evalúa la posibilidad de que “se generen centros de expendio alternativos a las farmacias tradicionales”.

En este punto Rodríguez recordó que la ley vigente habla de farmacias como el comercio habilitado para vender marihuana legal, por lo que habría que cambiar la ley para permitir que otro tipo de comercio ofrezca este producto.

Temas de la nota

Lo más visto

Condenada por comprar autos e inmuebles por más de USD 140.000; declaró que fue con ahorros de venta informal de ropa
BIENES INCAUTADOS

Condenada por comprar autos e inmuebles por más de USD 140.000; declaró que fue con "ahorros" de venta informal de ropa
CIBERSEGURIDAD EN EL ESTADO

Orsi firmó decreto con plazo de 120 días para que oficinas públicas activen sistemas de autenticación multifactor
SE INAUGURARÁ EN FEBRERO O MARZO

Nuevo barco eléctrico de Buquebus está terminado y la empresa coordina para que Orsi y Milei estén en paseo inaugural
trabajo

Acuerdo en el sector de trabajo doméstico establecen tres categorías: cuidados, cocina y trabajo general
TREINTA Y TRES

Incautaron mercadería de contrabando valor 6 millones de pesos y tres personas resultaron formalizadas

Te puede interesar

Se va el fin de semana y el lunes comienza con lluvias y tormentas que se extienden al martes inclusive
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Se va el fin de semana y el lunes comienza con lluvias y tormentas que se extienden al martes inclusive
Flavio Perchman dijo que ya hubo contactos con Luis Suárez y que le gustaría conseguir un amistoso con Messi
NACIONAL

Flavio Perchman dijo que ya hubo contactos con Luis Suárez y que le gustaría conseguir un amistoso con Messi
Sebastián Eguren habló de la posibilidad de que vuelva Luis Suárez a Nacional. Foto: FocoUy video
LA ILUSIÓN DEL HINCHA TRICOLOR

Sebastián Eguren sobre Luis Suárez: "La gestión que tenga que hacer Nacional, la va a hacer"

Dejá tu comentario