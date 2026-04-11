Estadounidenses e iraníes negocian directamente en Pakistán para intentar una tregua duradera

El Jefe del Ejército de Pakistán y Mariscal de Campo Syed Asim Munir (derecha), al Ministro de Relaciones Exteriores Ishaq Dar (segundo por la derecha) y al Primer Ministro Shehbaz Sharif (tercero por la derecha) durante su reunión con el Presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Ghalibaf (cuarto por la izquierda) y el Ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi (segundo por la izquierda) antes de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad. Foto: AFP

vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (izquierda), estrechando la mano del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif. Foto: AFP

Los estadounidenses e iraníes llevan a cabo este sábado negociaciones directas en Islamabad para intentar lograr una tregua duradera en una guerra en la que Israel afirma haber "destruido" los programas nuclear y balístico de la república islámica.

Estas conversaciones, a un nivel sin precedentes entre los dos países enemigos desde la revolución islámica de 1979, se desarrollan, según la Casa Blanca, en un formato trilateral, en presencia de altos cargos de Pakistán.

Este país ha facilitado el alto el fuego de dos semanas, que entró en vigor el miércoles.

Por la tarde, la televisión estatal iraní afirmó que ya se han celebrado dos rondas y que una tercera tendrá lugar "probablemente esta noche o mañana" domingo. No entró en detalles.

La Casa Blanca se limitó a decir que las conversaciones están "en curso".

Una fuente pakistaní que pidió el anonimato aseguró que "las conversaciones avanzan en la dirección correcta". "El ambiente general es cordial", añadió a la AFP.

Por parte estadounidense, la delegación está encabezada por el vicepresidente JD Vance. Le acompañan el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

Irán está representado en Islamabad, entre otros, por su influyente presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, así como por el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.

La guerra comenzó el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y desde entonces ha causado miles de muertos, sobre todo en Irán y el Líbano.

"Luchan por su supervivencia"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cantó victoria. "Hemos logrado destruir el programa nuclear y destruir el programa de misiles" de Irán, afirmó en un discurso televisado. Añadió que la guerra también ha debilitado a los dirigentes iraníes y a sus aliados regionales.

"Querían estrangularnos, y (ahora) somos nosotros quienes los estrangulamos. Nos amenazaban con la aniquilación, y ahora luchan por su supervivencia", añadió.

Entre los medios de presión de que dispone Teherán figura el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el abastecimiento de hidrocarburos, bloqueado de facto desde el inicio de la guerra, con consecuencias en cadena para la economía mundial.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que dos buques de guerra cruzaron esta vía marítima para una operación previa a su desminado, pocas horas después de que Trump asegurara que su país había iniciado "el proceso de desbloqueo" del estrecho.

Un mando militar iraní desmintió sin embargo el cruce.

Entre los "progresos" mencionados el sábado, las agencias iraníes Fars y Tasnim destacan que Estados Unidos habría aceptado liberar "los activos iraníes y la necesidad de debates técnicos y de expertos más exhaustivos al respecto".

Pero poco antes un funcionario estadounidense desmintió que Washington hubiera aceptado desbloquearlos.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif estima que las partes están en una fase de todo o nada, lo que complica "establecer una tregua duradera".

La brecha entre los beligerantes es abismal en temas cruciales como las sanciones, la situación en Líbano, donde Israel libra una guerra contra el grupo proiraní Hezbolá, y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Medios de comunicación iraníes aseguran que Estados Unidos plantea "exigencias excesivas" sobre el estrecho de Ormuz.

En Irán, sometido por las autoridades a un corte de internet, varios habitantes desconfían.

Más de 2.000 muertos en Líbano

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el miércoles, Israel sostuvo que Líbano no está incluido en la tregua.

El sábado, los ataques israelíes en el sur del Líbano mataron a un total de 18 personas, según el Ministerio de Salud.

El ejército israelí anunció haber atacado, en las últimas 24 horas, más de 200 objetivos de Hezbolá. El miércoles llevó a cabo en Líbano los ataques más mortíferos de esta guerra, con al menos 357 muertos en un solo día, según el último saldo.

Las autoridades libanesas informaron que, desde el 2 de marzo, se han registrado 2.020 muertos y 6.436 heridos.

Según la presidencia libanesa, el martes están previstas conversaciones entre Líbano e Israel en Washington, que Hezbolá no ve con buenos ojos.

Netanyahu quiere un acuerdo que "perdure generaciones".

"Líbano ha acudido a nosotros para iniciar negociaciones directas (...) He puesto dos condiciones: queremos el desarme de Hezbolá y queremos un verdadero acuerdo de paz que perdure durante generaciones", declaró en el discurso televisado.

Entre tanto el papa hizo un llamado desesperado por la paz.

"¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida", imploró el sumo pontífice en un discurso pronunciado durante una vigilia por la paz en la basílica de San Pedro de Roma.

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FUENTE: AFP