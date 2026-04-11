Estados Unidos e Irán reanudan conversaciones este domingo tras sesión de 15 horas

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (izquierda), conversa con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, antes de su reunión sobre Irán en el marco de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, el 11 de abril de 2026. Foto: AFP

Estados Unidos e Irán tienen previsto reanudar el domingo sus conversaciones de paz en Pakistán , tras una sesión maratónica de casi 15 horas la víspera, informó la prensa estatal iraní.

"Fin de las conversaciones maratónicas de 15 horas en el primer día de negociaciones Irán-Estados Unidos en Islamabad", publicó la agencia noticiosa Tasnim, mientras la agencia Mehr indicó que la próxima ronda de negociaciones se efectuará la mañana del domingo.

Los estadounidenses e iraníes llevaron a cabo este sábado negociaciones directas en Islamabad para intentar lograr una tregua duradera en una guerra en la que Israel afirma haber "destruido" los programas nuclear y balístico de la república islámica.

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Estas conversaciones entre los dos países enemigos desde la revolución islámica de 1979, se desarrollaron, según la Casa Blanca, en un formato trilateral, en presencia de altos cargos de Pakistán.

Este país ha facilitado el alto el fuego de dos semanas, que entró en vigor el miércoles.

Una fuente pakistaní que pidió el anonimato aseguró que "las conversaciones avanzan en la dirección correcta". "El ambiente general es cordial", añadió a la AFP.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el sábado que le "da igual" el resultado de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, al insistir en que su país había ganado la guerra.

"Lleguemos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es que hemos ganado", dijo Trump a los periodistas.

La delegación estadounidense está encabezada por el vicepresidente JD Vance. Le acompañan el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Trump.

Irán está representado en Islamabad, entre otros, por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, y por el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.

La guerra comenzó el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y desde entonces ha causado miles de muertos, sobre todo en Irán y el Líbano.

FUENTE: AFP