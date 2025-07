Está internado en el hospital Maciel el hombre que estuvo 12 horas trepado a un árbol en Plaza Seregni

plaza-seregni-hombre-arbol Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Estuvo allí desde las tres de la mañana, y hasta las tres y media de la tarde. Bomberos y Policía desplegó un operativo que incluyó varias horas de negociación, además de una escalera y un inflable.

Al principio el hombre no dialogaba con los policías, pero más tarde comenzó a comunicarse, aunque de forma escueta. No pidió nada en específico, más allá de agua, que le fue alcanzada. Al igual que galletitas. Aunque no comió.

Sobre las 14:00 horas se acercó al lugar su hermano, quien colaboró con los policías de Zona Operacional I y los negociadores de la Guardia Republicana. Y una hora y media más tarde, el hombre fue capturado por la Policía, cuando ya se encontraba en la escalera, a una altura de dos a tres metros.

A partir de allí fue trasladado en un patrullero al hospital Maciel, donde se le hizo una constatación de lesiones y fue asistido.