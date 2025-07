El hombre que trepó un árbol en Plaza Seregni volvió a la calle tras estar algunas horas internado en el Maciel

Los médicos le hacían por estas horas una valoración médica cuando el hombre se fue, porque no estaba detenido, y no tenía ninguna medida de seguridad. Según evaluaron los médicos, se encontraba lucido.

Hace un mes que el paciente salió del hospital Vilardebó. Allí estuvo durante algunos meses porque se prendió fuego un brazo, cuando se encontraba en la calle.

Vecinos de la Plaza Seregni, ubicada en Cordón, dijeron a Subrayado que conocen al hombre porque suele pasar los días y las noches en la zona. En la mañana de este miércoles, las personas llamaron a la Policía porque lo vieron trepado a uno de los árboles de la plaza.

Estuvo allí desde las tres de la mañana, y hasta las tres y media de la tarde. Bomberos y Policía desplegó un operativo que incluyó varias horas de negociación, además de una escalera y un inflable.

Al principio el hombre no dialogaba con los policías, pero más tarde comenzó a comunicarse, aunque de forma escueta. No pidió nada en específico, más allá de agua, que le fue alcanzada. Al igual que galletitas. Aunque no comió.

Sobre las 14:00 horas se acercó al lugar su hermano, quien colaboró con los negociadores de la Guardia Republicana. Y una hora y media más tarde, el hombre fue capturado por la Policía, cuando ya se encontraba en la escalera, a una altura de dos a tres metros.

A partir de allí fue trasladado en un patrullero al hospital Maciel, donde se le hizo una constatación de lesiones y fue asistido durante 18 horas.