Enfrentamiento armado en barrio Capra: aguardan evolución médica de uno de los delincuentes para detenerlo, aunque está grave

Un enfrentamiento a tiros entre delincuentes en dos motos dejó heridas de bala a dos víctimas colaterales y a uno de los tiradores en la tarde de lunes en el barrio Capra, cerca de Manga.

Subrayado informó entonces que un niño de 10 años caminaba por el lugar con su madre cuando recibió un disparo en un glúteo. El proyectil salió por su abdomen. El padre lo llevó a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas y de allí fue derivado al Hospital Pereira Rossell donde fue asistido y está fuera de peligro.

Producto de los disparos entre delincuentes también tuvo un roce de bala en la nuca una joven de 26 años que escuchó los disparos y vio a un hombre herido en una cuneta. Se acercó a brindar asistencia en momentos en que los disparos siguieron y fue herida.

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El tercer herido es uno de los delincuentes, un joven de 26 años que durante la balacera recibió un disparo en en la espalda y cayó a una cuneta. Ahora está internado con custodia policial en estado grave en el Hospital Pasteur y será detenido cuando reciba el alta médica. Entre sus ropas tenía el cargador de una pistola Glock que le fue incautado.

Sobre las cuatro de la tarde, cuando los policías llegaron al lugar, un joven de 24 años intentó huir pero al registrarlo hallaron droga en un morral suyo, por lo que también fue detenido.

En la escena (inmediaciones de Alfredo Zitarrosa y Jaime Roos) quedaron 10 casquillos de bala calibre 9 milímetros que fueron levantados por Policía Científica para periciar. El crimen está siendo analizado por investigadores de la zona operacional III.