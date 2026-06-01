Franco Mazondo, un creador de contenido uruguayo, está realizando un desafío en el que pretende cruzar Uruguay en 21 días, pateando una pelota, para recaudar fondos para la Fundación Pérez Scremini.
Cruzar el país caminando y pateando una pelota: el desafío solidario de un uruguayo
Busca recaudar fondos para la Fundación Pérez Scremini. En el camino, va conociendo paisajes y personas que lo sorprenden con su hospitalidad.
Este lunes fue su séptimo día de recorrido, llegó a Paso de los Toros, y en el camino habló con Mariana Gabetti sobre esta hazaña.
Eligió hacer el recorrido desde Paysandú hasta el Chuy, para atravesar el país desde su límite con Argentina hasta su límite con Brasil.
En menos de una semana ascenso de temperatura, lluvia en todo el país y luego vuelve el frío
Las reglas que tiene es que debe ir pateando la pelota, sin levantarla con las manos ni subirla a un vehículo.
"Surgió hace varios meses. Yo quería hacer un reto físico mío, llevarme al límite, y dije 'voy a cruzar Uruguay'. Y como se venía el mundial, dije, bueno, vamos a cruzar pateando una pelota, y se fue transformando y terminó en lo que es hoy, que es un beneficio para la Pérez Scremini", dijo Mazondo que comparte todo en su cuenta de Instagram (@franqitom).
"Veníamos sin nada, veníamos a dormir en carpa, pero se fue dando que nos están abrazando en cada lugar que vamos. Pasan los camiones, las camionetas, los autos, tocan bocina, paran, me ofrecen agua, me ofrecen algo para comer", añadió.
"Siento que pasó un mes ya, de tanto que pasó, porque son muchas horas, sobre todo paisajes muy lindos, que vos decís que capaz no conocés porque nunca tenés la oportunidad de pasar caminando. Das por hecho de que el Uruguay es así, y pasás en auto, y ya está, y la verdad que también es un viaje mucho para conocer", indicó.
Dejá tu comentario