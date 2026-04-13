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El petróleo sube ante el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes

El ejército de Estados Unidos anunció el domingo un bloqueo de los buques que entran o salen de los puertos y zonas costeras iraníes.

El estrecho de Ormuz con un buque de guerra de Estados Unidos. Foto: AFP

El estrecho de Ormuz con un buque de guerra de Estados Unidos. Foto: AFP

Los precios del petróleo retomaron su tendencia alcista el lunes, aunque cerraron por debajo de los 100 dólares, impulsados por el bloqueo estadounidense de los puertos de Irán, un día después del fracaso de las conversaciones entre Washington y Teherán.

Tras alcanzar los 103,87 dólares durante la jornada, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, avanzó un 4,37% hasta 99,36 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, ganó un 2,60%, hasta 99,08 dólares.

Imagen de archivo. 
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El ejército de Estados Unidos anunció el domingo un bloqueo de los buques que entran o salen de los puertos y zonas costeras iraníes a partir de las 14:00 GMT, sin ofrecer más detalles.

Irán lo consideró un acto "ilegal" de "piratería" y advirtió que atacaría los puertos de sus vecinos del Golfo si la seguridad de sus puertos se viera amenazada.

Los precios del crudo moderaron su subida después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara el lunes en su plataforma Truth Social que 34 buques habían cruzado la víspera el estrecho de Ormuz, por donde normalmente transitaba una quinta parte del petróleo mundial.

Paralelamente, la alianza de países exportadores de petróleo (OPEP) rebajó en 500.000 barriles su previsión de crecimiento de la demanda diaria de crudo en el segundo trimestre, justificándolo por la situación en Oriente Medio, según su informe mensual publicado el lunes.

FUENTE: AFP

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