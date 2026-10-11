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PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Domingo nublado con nieblas y neblinas aisladas, según Nubel Cisneros

El meteorólogo anunció que en el área metropolitana la temperatura máxima llegará a los 16° y la mínima se ubicará en los 9°.

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El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo nublado con neblinas aisladas.

La mañana se presentará fresca cielo nublado observándose nieblas y neblinas aisladas.

La tarde continuará templada con cielo algo a parcialmente nublado.

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En la zona norte, la máxima será de 21° y la mínima de 8°.

En el sur y este del país, la máxima se ubicará en los 18° y la mínima en los 8°.

En el oeste, la mínima descenderá hasta los 8° y la máxima subirá hasta los 20°.

El lunes comienza frío y húmedo con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en el este y centro.

En la tarde seguirá el tiempo templado con aumento de nubosidad generando ligera inestabilidad en la zona este.

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