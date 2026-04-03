Cuba comienza a liberar presos tras anuncio de indulto a más de 2.000 personas

Cuba comenzó a liberar presos este viernes horas después de haber anunciado un indulto a 2.010 personas como "gesto humanitario" por Semana Santa, su segunda medida de este tipo en menos de un mes en medio de la presión de Estados Unidos.

De la cárcel La Lima, en el este de La Habana, salió al amanecer una veintena de detenidos, comprobaron periodistas de AFP. Los liberados se abrazaron y lloraron con familiares que esperaban fuera de la prisión. "Gracias al papa", gritaron algunos de ellos que también se persignaron.

Estas liberaciones ocurren poco después de que el gobierno estadounidense alivió el bloqueo petrolero que estableció en enero sobre Cuba, al permitir esta semana el ingreso de un buque con crudo de Rusia.

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El 12 de marzo, el gobierno cubano había anunciado la liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de "buena voluntad" hacia el Vaticano, mediador histórico entre La Habana y Washington.

Estados Unidos dijo estar al tanto de las excarcelaciones y reclamó a La Habana "la liberación inmediata de los cientos de otros valientes patriotas cubanos que permanecen injustamente detenidos", según un portavoz del Departamento de Estado.

El gobierno cubano no dio los nombres de las personas indultadas ni especificó los delitos que abarca el indulto, pero señaló que las liberaciones tienen en cuenta el tipo de crimen, la conducta en prisión, motivos de salud y el tiempo transcurrido en la cárcel.

"Gracias por esta oportunidad que nos dieron", declaró a la AFP Albis Gaínza, de 46 años, quien purgaba seis años de cárcel por robo y cumplió tres.

"Hace falta que esto siga" y "suelten a más" presos, dijo Gaínza, que afirmó que no pudo dormir desde que se enteró de los indultos.

Entre los indultados hay "jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años", así como "extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior", según el texto del indulto.

"Esta es una oportunidad que solo la dan una vez en la vida" y "uno ha sufrido demasiado y las madres de uno", dijo Brian Pérez, de 20 años y que cumplía una sanción por lesión.

Damián Fariñas, también de 20 años, dijo que su liberación es "una bendición muy grande" que "llena de felicidad" a su familia.

A este joven le faltaban 14 meses para cumplir su pena por robo.

"Canje político"

El indulto descarta a aquellas personas que cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y (...) robo con violencia o fuerza con la utilización de armas", así como "corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y multirreincidentes".

El grupo de defensa de los derechos humanos Justicia 11J consideró "especialmente preocupante la mención de los llamados 'delitos contra la autoridad', que incluyen figuras como atentado, resistencia y desacato".

En un comunicado, esta oenegé llamó la atención de que esas figuras delictivas son usadas por las autoridades cubanas para "criminalizar" la actividad opositora.

Según Justicia 11J, Cuba tiene 775 personas detenidas por razones políticas.

Pasado el mediodía de este viernes, la oenegé Cubalex, con sede en Miami, no había podido confirmar la liberación "de ningún preso político", según declaró a la AFP su directora Laritza Diversent.

Cubalex cuestionó la "falta de transparencia en este proceso" y recordó que "históricamente, el uso del indulto en Cuba ha servido como una herramienta de canje político y propaganda, más que como un acto de justicia".

El presidente Donald Trump no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, considerada por Washington una "amenaza excepcional" para la seguridad nacional de Estados Unidos por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.

El gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel anunció hace dos semanas que mantiene conversaciones con Estados Unidos.

FUENTE: afp