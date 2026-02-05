Condenaron a un tercer delincuente por la rapiña a un club cannábico de Villa Muñoz

Un tercer delincuente fue condenado este jueves por la rapiña a un club cannábico de Villa Muñoz , ocurrida el 10 de enero. El hombre fue detenido en Tacuarembó y recibió en juicio abreviado la misma condena que los otros dos rapiñeros, seis años de cárcel.

El 22 de enero, fueron los primeros condenados. En proceso abreviado, dos hombres fueron condenados por asociación para delinquir agravada, rapiña especialmente agravada y suministro de sustancia estupefaciente a 6 años y 3 meses de prisión.

La investigación logró establecer que los delincuentes se hicieron pasar por clientes del club cannábico para estudiar su funcionamiento interno y planificar la rapiña.

Fuentes policiales indicaron que eran cuatro y uno de ellos tenía un cuchillo con el que amenazó a los trabajadores.

Las cámaras de seguridad del local registraron a un empleado conversando con una persona que simulaba ser un cliente, pero ese supuesto cliente se convirtió en ladrón en cuestión de segundos, porque fue hasta la puerta y la abrió, y allí aparecieron otros tres delincuentes que ingresaron de forma violenta al lugar.

Tras algunos minutos dentro del local, los rapiñeros huyeron con unos 20.000 pesos y 7 kilos de marihuana.