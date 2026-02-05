RECIBÍ EL NEWSLETTER
SEIS AÑOS DE CÁRCEL

Condenaron a un tercer delincuente por la rapiña a un club cannábico de Villa Muñoz

El hombre fue detenido en Tacuarembó y recibió en juicio abreviado la misma condena que los otros dos rapiñeros, seis años de cárcel.

rapiña-club-cannabico

Un tercer delincuente fue condenado este jueves por la rapiña a un club cannábico de Villa Muñoz, ocurrida el 10 de enero. El hombre fue detenido en Tacuarembó y recibió en juicio abreviado la misma condena que los otros dos rapiñeros, seis años de cárcel.

El 22 de enero, fueron los primeros condenados. En proceso abreviado, dos hombres fueron condenados por asociación para delinquir agravada, rapiña especialmente agravada y suministro de sustancia estupefaciente a 6 años y 3 meses de prisión.

La investigación logró establecer que los delincuentes se hicieron pasar por clientes del club cannábico para estudiar su funcionamiento interno y planificar la rapiña.

rapinaron bus de policlinica movil del same 105 en barrio tobogan y trabajadores establecieron zona de exclusion
Seguí leyendo

Rapiñaron bus de policlínica móvil del SAME 105 en barrio Tobogán y trabajadores establecieron zona de exclusión

Fuentes policiales indicaron que eran cuatro y uno de ellos tenía un cuchillo con el que amenazó a los trabajadores.

Las cámaras de seguridad del local registraron a un empleado conversando con una persona que simulaba ser un cliente, pero ese supuesto cliente se convirtió en ladrón en cuestión de segundos, porque fue hasta la puerta y la abrió, y allí aparecieron otros tres delincuentes que ingresaron de forma violenta al lugar.

Tras algunos minutos dentro del local, los rapiñeros huyeron con unos 20.000 pesos y 7 kilos de marihuana.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TODOS EXTRANJEROS

Nueve de los 11 detenidos por el túnel en Ciudad Vieja vivían desde diciembre en casa alquilada en El Pinar
PABLO CASÁS

"No es que sea una organización que todos tenían relaciones entre ellos", afirmó abogado de detenidos por el túnel
HISTORIA

Montevideo subterráneo: qué hay debajo del asfalto, historia de las alcantarillas y túneles en la ciudad
túnel de 400 mts

El túnel de Ciudad Vieja por dentro: las imágenes de la excavación y el pasadizo subterráneo
TARJETAS DE CRÉDITO CLONADAS

Operación Espejismo: un condenado y cuatro imputados por estafas a hoteles de Punta del Este

Te puede interesar

Yamandú Orsi dará un mensaje ante la Asamblea General al cumplirse el primer año de gestión de gobierno
EL 1 O 2 DE MARZO

Yamandú Orsi dará un mensaje ante la Asamblea General al cumplirse el primer año de gestión de gobierno
Qué se sabe hasta el momento del intento de robo a un banco que llevó a delincuentes a cavar un túnel en Ciudad Vieja video
REPASO DE LOS HECHOS

Qué se sabe hasta el momento del intento de robo a un banco que llevó a delincuentes a cavar un túnel en Ciudad Vieja
Por dentro: la casa de El Pinar donde vivían delincuentes que cavaron túnel en Ciudad Vieja video
IMÁGENES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Por dentro: la casa de El Pinar donde vivían delincuentes que cavaron túnel en Ciudad Vieja

Dejá tu comentario