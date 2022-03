Comunicado de prensa de Business Wire: BigCommerce

BigCommerce trabajó con Wunderman Thompson Commerce para integrar a la perfección la solución de gestión de contenido de Bloomreach y Bloomreach Discovery, su solución de búsqueda y comercialización, en la tienda de Ted Baker y así generar experiencias de compra más impactantes y relevantes para los clientes de Ted Baker.

Con su nueva plataforma headless de varias tiendas virtuales, Ted Baker gestionará su presencia global en línea desde una sola tienda y agilizará las operaciones diarias de los empleados mientras ofrece experiencias de cliente modernas y sin fricciones adaptadas a las necesidades de cada mercado. Las 12 tiendas regionales de la empresa se localizarán por completo para permitir que el comerciante de moda de lujo satisfaga las necesidades de su creciente base de clientes. Los consumidores podrán navegar en su idioma preferido, como inglés, francés, alemán y español, y realizar compras utilizando su moneda preferida, incluidas libras, dólares y euros.

"Un elemento central de la estrategia de crecimiento con visión de futuro de Ted Baker es adoptar un enfoque digital prioritario que respalde nuestro esfuerzo por ofrecer una experiencia de compra de primer nivel para nuestros clientes y crear conciencia de marca más allá de Europa", dijo Leon Shepherd, Director de Información de Ted Baker. "Con su plataforma escalable y sólida, BigCommerce y sus socios de soporte han creado una solución personalizada que simplifica las complejidades del back-end, muestra nuestra oferta de productos de alta gama y mejora el recorrido del cliente a medida que continuamos expandiéndonos a nuevos mercados".

"Nos complace trabajar con una de las marcas de moda y estilo de vida del Reino Unido con mayor renombre a nivel internacional, a medida que transforma digitalmente su negocio para impulsar el crecimiento y mejorar su competitividad", dijo Jim Herbert, Vicepresidente Senior y Gerente General de EMEA en BigCommerce. "La solución headless para varias tiendas virtuales de BigCommerce, utilizada a través de las API de nivel empresarial y soluciones de socios, permite a Ted Baker ofrecer experiencias ricas en productos y clientes para impulsar las ventas en línea".

"Con el lanzamiento de este sitio web, Ted Baker consolida su posición como líder digital en el ámbito de moda de lujo. La personalización, habilitada a través de la optimización de IA, desempeñará un papel fundamental en el futuro del comercio", dijo Tjeerd Brenninkmeijer, vicepresidente ejecutivo de EMEA, Bloomreach. "Nos complace haber trabajado con BigCommerce y Wunderman Thompson Commerce para dar vida a esta moderna tienda para los clientes de Ted Baker en todo el mundo".

"Hoy en día, las marcas globales requieren una plataforma de comercio electrónico altamente adaptable que pueda satisfacer las necesidades tanto de los clientes como de la empresa", dijo Neil Stewart, CEO global de Wunderman Thompson Commerce. "Desde el principio, nuestro objetivo con Ted Baker fue modernizar la experiencia comercial, utilizando soluciones autónomas de una amplia gama de socios líderes del sector. Con BigCommerce y Bloomreach, pudimos respaldar el viaje de transformación digital de Ted Baker, ayudándoles a construir una pila tecnológica que ofrece sencillez, gestión eficiente del sitio web y la mejor experiencia posible para el cliente en 12 tiendas virtuales regionales".

Wunderman Thompson Commerce además ha integrado BigCommerce y Bloomreach con los sistemas de back-office de Ted Baker para los datos de los productos, el procesamiento de los pedidos y la funcionalidad omnicanal en la tienda. Las integraciones incorporadas de BigCommerce a Adyen, Klarna, PayPal y Avalara proporcionan a Ted Baker una cobertura global de pagos e impuestos con planes futuros de integración del Sistema de gestión de pedidos SaaS de Fluent Commerce

El lanzamiento del nuevo sitio web de Ted Baker llega en un momento de crecimiento continuo para el mercado de comercio electrónico del Reino Unido, una tendencia global que se ha acelerado por la pandemia. Solo en el Reino Unido, se prevé que las ventas de comercio electrónico alcancen los 199 mil millones de dólares en 2022 y las ventas en línea representan actualmente el 26,9 % de las ventas minoristas totales. El lanzamiento también respalda el compromiso continuo de Ted Baker con el desarrollo de su oferta de comercio electrónico y el impulso del crecimiento digital y omnicanal.

Ted Baker se une a una creciente línea de marcas de moda bien conocidas, entre las que se incluyen Rivet and Hide, La Perla, Grenson, Olive Clothing, Badgley Mischka, Peter Christian, Bohemian Traders y Closet London, todas hacen uso de la plataforma Open SaaS de BigCommerce para impulsar e innovar sus negocios en línea.

Sobre Ted Baker:

Fundada en 1988, la marca británica de moda Ted Baker aboga por las historias y los momentos inesperados que aportan una alegre irreverencia a la vida cotidiana. Una celebración del tan esperado regreso de la city, las nuevas colecciones de otoño-invierno combinan influencias contemporáneas y tradicionales, centrándose en la calidad imprescindible y el estilo versátil.

Acerca de BigCommerce

BigCommerce (Nasdaq: BIGC) es una plataforma de comercio electrónico de software como servicio (SaaS) que permite a los comerciantes de todos los tamaños crear, innovar y hacer crecer sus negocios en línea. Como solución Open SaaS líder, BigCommerce proporciona a los comerciantes sofisticadas funcionalidades, personalización y rendimiento de nivel empresarial con simplicidad y facilidad de uso. Decenas de miles de empresas B2B y B2C en 150 países y numerosos sectores utilizan BigCommerce para crear tiendas virtuales atractivas y dinámicas, incluidas Ben & Jerry's, Molton Brown, S.C. Johnson, Skullcandy, SoloStove y Vodafone. Con sede en Austin, BigCommerce tiene oficinas en Londres, Kiev, San Francisco y Sídney. Para obtener más información, visite www.bigcommerce.com o síganos en Twitter, LinkedIn, Instagram y Facebook.

BigCommerce® es una marca comercial registrada de BigCommerce Pty. Ltd. Las marcas comerciales y de servicio de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.

