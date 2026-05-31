Colombia a balotaje: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan la presidencia tras ajustada primera vuelta

Abelardo de la Espriella disputará la presidencia de Colombia en un balotaje con el candidato de izquierda Iván Cepeda, tras una ajustada primera vuelta este domingo.

Con el 99% de los votos contabilizados, el abogado admirador de Donald Trump se impuso con 43,77%, con su propuesta de mano dura contra el crimen, megacárceles y bombardeos, en medio de la peor ola de violencia en la última década en el país.

El 21 de junio se medirá nuevamente con el senador Cepeda, aliado del mandatario Gustavo Petro, que no podía optar por la reelección. Pese a que lideraba la mayoría de las encuestas, Cepeda quedó en segundo lugar, con el 40,9% de los votos.

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"El Estado se crea para brindar seguridad. Si no cumple su cometido, ¿para qué tenemos Estado?", dijo a la AFP Víctor Castellanos, un profesor universitario de 32 años.

Con un discurso antisistema y apodado "El Tigre", De la Espriella encarna el rechazo al mandatario, que impulsó negociaciones de paz con todos los grupos armados en el país sin lograr extinguir la violencia tras el acuerdo de paz con la guerrilla FARC en 2016.

Hasta el balotaje el candidato de derecha podrá buscar más apoyos de la derecha, que llegó dividida a esta elección. La candidata Paloma Valencia, apadrinada por el expresidente derechista Álvaro Uribe, quedó en un lejano tercer lugar, con el 6,9%.

De su lado, la izquierda intentará sumar en el centro y en las clases bajas, donde es muy popular gracias a los programas sociales que promovió Petro.

Por la "seguridad"

De la Esperilla votó en la mañana en Barranquilla, la ciudad caribeña que considera su casa, rodeado de escoltas con escudos antibalas.

"Hoy estamos defendiendo la democracia y la libertad de Colombia. Es la batalla más importante en la historia republicana y vamos a ganar en primera vuelta para derrotar a la tiranía y derrotar a los de siempre", dijo el abogado que ha defendido a múltiples personalidades como narcotraficantes y estrellas de fútbol.

De la Espriella apuesta por reducir en un 40% el tamaño del Estado para hacer frente a la crisis fiscal, y promover la inversión privada.

También se compromete a eliminar el tribunal surgido del acuerdo de paz y medidas radicales como la muerte o la cárcel "10 pisos bajo tierra" para mafiosos.

La campaña transcurrió en medio de un clima de polarización y miedo, con mortíferos atentados de guerrillas, el asesinato de un aspirante presidencial en 2025 y negativas de los principales candidatos a participar en debates.

Cepeda y De la Espriella no han discutido sus ideas frente a frente pese a múltiples invitaciones de universidades y medios de comunicación.

Los seguidores del abogado simpatizan con el saludo militar y referencias al patriotismo. El domingo muchos votaron con la camiseta de la selección de fútbol.

"Veo en él un hombre decidido, de carácter (...) La seguridad es lo que necesitamos ahora mismo", dijo a la AFP Kelly Mayorga, una vendedora de flores de 43 años.

"Sorprende"

El resultado de este domingo marca un golpe para Cepeda, de 63 años, que aspiraba a ganar en primera vuelta consiguiendo más de la mitad de los votos.

Hijo de un político comunista asesinado por agentes estatales y paramilitares, el senador sufragó en un barrio popular de Bogotá en el que se crió antes de exiliarse en Checoslovaquia, Bulgaria y Cuba debido a la persecución contra su padre.

"Celebraremos el segundo gobierno progresista en Colombia", sostuvo temprano el candidato, un filósofo y defensor de derechos humanos que suele estar rodeado de indígenas, campesinos y ambientalistas.

En la sede de campaña de Cepeda en Bogotá el ambiente era de desánimo.

"Nos sorprende el salto que da la ultraderecha", dijo Jorge Enrique Cortés, un profesor de 69 años.

Con una campaña sobria, Cepeda fue respaldado directamente por Petro. El mandatario, un exguerrillero que firmó la paz en 1990, fue el gran protagonista de la campaña luego de un gobierno disruptivo en el que se enfrentó al Congreso, las cortes, la fiscalía y el banco central.

Cepeda plantea darle continuidad a las políticas de Petro y apuesta por los "excluidos" en uno de los países más desiguales del mundo.

La oposición le critica ser uno de los arquitectos de la "Paz Total", la política con la que Petro intentó sin éxito negociar con las organizaciones que siguieron en armas tras el acuerdo con las FARC.