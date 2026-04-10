Choque y fuga en Ciudad Vieja: vehículo no respetó cartel de ceda el paso, embistió a otro y ahora lo buscan por cámaras

Un auto circulaba por la calle Cerrito y fue embestido por otro que venía por Ciudadela y no respetó el cartel de ceda el paso. Tras el choque, el conductor que no respetó la normativa de tránsito se dio a la fuga.

La Policía trabaja en la escena en Ciudad Vieja y analiza cámaras para dar con el vehículo.

En el otro vehículo circulaba una mujer que fue trasladada a un centro asistencial con politraumatismo, pero sin gravedad.

El tránsito está congestionado en la zona porque se preserva la escena. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2042709651481874547&partner=&hide_thread=false Choque y fuga en Ciudad Vieja. Un auto circulaba por la calle Cerrito y fue embestido por otro que venía por Ciudadela y no respetó el cartel de ceda el paso. pic.twitter.com/R5Q6Z5YrWf — Subrayado (@Subrayado) April 10, 2026

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