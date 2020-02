Cabello, que ha sido vicepresidente y canciller venezolano, habló del mandatario electo en su programa de TV "Con el mazo dando", que se emite por el canal Venezolana de Televisión y por Youtube.

El show tiene unas 4 horas y en él Cabello lanza sus análisis ("Mazazos" y en el que se mezclan entrevistas y show musicales al tiempo que se repiten consignas chavistas con la colaboración del público.

Cabello leyó un tweet mencionando la decisión de Lacalle Pou de no invitar a Maduro por una "decisión personal" más allá de cancillería y otros ámbitos del gobierno electo.

"Ya aquí huele que este no es presidente nada", dijo el dirigente venezolano.

"Porque si él tiene que justificar que no es Cancillería, no es protocolo, que es él, ¿acaso Cancillería, protocolo, no deberían cumplir las órdenes de él? Como que no manda. No es Lacalle. Es lacayo. Luis Lacayo Pou"

El program dura más de 4 horas. Esta es la parte del video en la que Cabello hace referencia a Lacalle Pou.

Embed

(Fuente: Montevideo Portal)