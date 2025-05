Cardona reafirmó números de Ancap que manejó en conferencia con Orsi y aseguró "hubo consenso" en Diputados

Cardona indicó que los balances los hizo la administración anterior y que los documentos son de acceso público. La jerarca aclaró que el balance publicado en enero de 2025 marcaba los números de la empresa hasta setiembre de 2024 y no contemplaban el último trimestre del año. Expresó que el balance de cierre de 2024 auditado estuvo disponible recién el 27 de marzo de 2025 y al día siguiente asumió la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, que pidió información complementaria sobre las deudas.

Respecto al intercambio con los diputados, Cardona afirmó que "hubo un consenso" sobre las pérdidas de 118 millones de dólares y las deudas por 255 millones de dólares. "Sí, hubo discrepancias, hubo intercambios en visiones, pero que no tienen que ver con los números que nosotros comunicamos con el presidente de la República", aseguró.

"Los ministros y ministras cuidamos siempre al presidente y le dimos la información", reafirmó. Cardona reseñó que tras la publicación del balance auditado se buscó dar una información complementaria al presidente Yamandú Orsi sobre los números de Ancap. "Era parte de nuestra responsabilidad. Entre otras cosas, teníamos que saber qué había pasado en Ancap para poder llegar a esos números negativos", sostuvo.

La ministra enfatizó que las pérdidas de 118 millones de dólares de 2024 "no son atribuibles únicamente a la parada de la refinería. Decir eso es una equivocación".

Según Cardona, la situación demuestra que "refinar en Uruguay es más barato que importar" y que eso está demostrado a lo largo del quinquenio. También, se refirió a las críticas sobre la fijación de los precios de los combustibles en base a las oscilaciones del precio internacional del petróleo, y dijo que se debe comparar el refinado en el exterior más el flete con el refinado en el país. "Esa es la forma de poder comparar, sino tenemos una equivocación", afirmó.

La ministra de Industria también sostuvo que la anterior gestión de Ancap se debió endeudar por 160 millones de dólares en noviembre de 2024 porque no tenía liquidez para pagar las deudas cuando la refinería de La Teja retomó su operativa tras la parada técnica.

REPERCUSIONES

El diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci, afirmó que la comparecencia de Cardona y su equipo fue "contundente". "Estamos absolutamente satisfechos por la comparecencia", dijo y reafirmó el "respaldo absoluto" a las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

Por su parte, el exsubsecretario del MIEM y actual diputado del Partido Colorado, Walter Verri, reafirmó que en la conferencia de Orsi y Cardona no se dijo la totalidad de la información y se indujo al error al presidente de la República.

"Creemos que Ancap está en una situación mucho mejor de la que estaba en el 2020. Tiene un endeudamiento un 13% menor, por lo tanto, no se puede hablar de que la situación es peor. Tiene un endeudamiento estructural un 76% menor. El único endeudamiento que tiene son 95 millones de dólares que debe amortizar del crédito de la gestión Sendic y 160 millones de dólares, producto de una parada de refinería que no se le informó al presidente de la República", afirmó.

El colorado cuestionó la respuesta de Cardona en relación al nuevo método de fijación del precio de los combustibles que implementará el nuevo gobierno. "Lo que sí nos quedó claro es que necesita hacer caja, dicho por ella misma, y eso es una expresión que me dejó bastante preocupado", manifestó. Verri adelantó que si el gobierno opta por volver al sistema de fijación anterior, interpelarán a Cardona.

CONFERENCIA COLORADOS MINISTRAÇ

En tanto, el diputado del Partido Nacional, Álvaro Dastugue, reiteró que al presidente Orsi le faltó información en la conferencia junto a Cardona. "Lo otro que nos quedó muy claro, es que la situación de Ancap no es mala, la situación de Ancap no es complicada y que no es financieramente difícil de llevarla adelante", afirmó.

El nacionalista destacó que Ancap tuvo ganancias por más de 210 millones de dólares en el quinquenio del gobierno de Lacalle Pou. "Por lo tanto, tomar solamente el resultado del último año para comunicarle a la población que la situación de Ancap es complicada, de que tenemos problemas de gestión, a nosotros no nos pareció responsable de parte de las autoridades del ministerio", expresó, y comparó con los balances de los últimos diez años de gobiernos del Frente Amplio, con balances acumulados negativos por 700 millones de dólares, según dijo.