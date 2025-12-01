RECIBÍ EL NEWSLETTER
EMPRESARIALES

Cámara\TBWA reconocida como Agencia del Año en la Campana de Oro 2025

CAMARA

Cámara\TBWA fue distinguida como Agencia del Año en la Campana de Oro 2025, el certamen histórico y más prestigioso a nivel creativo de la industria publicitaria uruguaya. El reconocimiento se anunció durante la ceremonia realizada el pasado viernes 29 de noviembre, que reunió a agencias, anunciantes y líderes del sector.

Este logro consolida el desempeño de Cámara\TBWA como una de las agencias creativas más consistentes del mercado. Es la tercera vez en los últimos cinco años que la agencia obtiene este reconocimiento, reafirmando la calidad, la estrategia y la creatividad que ha sostenido de forma continua en su trabajo con las principales marcas del país.

El premio llega, además, en un año especialmente destacado para la agencia: en 2025 Cámara\TBWA también obtuvo el Gran Effie, el máximo galardón a la efectividad en marketing y publicidad, reforzando su posición como una agencia que combina excelencia creativa con resultados reales de negocio.

el circulo uruguayo de la publicidad lanzo el desachate round 36. una edicion dedicada a las peleas de la publicidad
Seguí leyendo

El Círculo Uruguayo de la Publicidad lanzó el Desachate ROUND 36. Una edición dedicada a "Las peleas de la Publicidad"

“Este reconocimiento refleja la dedicación de todo el equipo, el compromiso con nuestros clientes y la convicción de que las buenas ideas impactan favorablemente en los resultados de los negocios” destacaron desde la dirección de Cámara\TBWA.

Con este nuevo hito, Cámara\TBWA continúa consolidando su liderazgo creativo y estratégico dentro del competitivo mercado publicitario uruguayo.

Lo más visto

Una mujer y un hombre de 74 años fueron encontrados muertos dentro de su apartamento en Parque Batlle
INVESTIGAN COMO MUERTE DUDOSA

Una mujer y un hombre de 74 años fueron encontrados muertos dentro de su apartamento en Parque Batlle
Plaza matriz

Una persona sufrió un robo en Ciudad Vieja y usó el tótem nuevo: la Policía encontró a los autores
HOMICIDIO EN LA UNIÓN

Un homicidio por error: la historia de cómo mataron a un estudiante de UTU cuando celebraba el fin de curso
METEOROLOGÍA

Tormentas puntualmente fuertes: la advertencia de Inumet para cuatro departamentos
INTENDENTE DE MONTEVIDEO

Mario Bergara dijo que la IMM evalúa estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco

Te puede interesar

Ministro del Interior presentó plan de seguridad al Frente Amplio: Es un punto de partida, dijo Fernando Pereira
Política

Ministro del Interior presentó plan de seguridad al Frente Amplio: "Es un punto de partida", dijo Fernando Pereira
Hombre atropelló a un motociclista, lo mató y está prófugo: familia de la víctima se moviliza por justicia video
MOVILIZACIÓN EN GARZÓN Y MÁXIMO SANTOS

Hombre atropelló a un motociclista, lo mató y está prófugo: familia de la víctima se moviliza por justicia
Exvocero del Ejército fue imputado por abuso sexual y se dispuso su prisión preventiva hasta marzo de 2026
FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES

Exvocero del Ejército fue imputado por abuso sexual y se dispuso su prisión preventiva hasta marzo de 2026

Dejá tu comentario