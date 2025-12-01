Cámara\TBWA reconocida como Agencia del Año en la Campana de Oro 2025

Cámara\TBWA fue distinguida como Agencia del Año en la Campana de Oro 2025, el certamen histórico y más prestigioso a nivel creativo de la industria publicitaria uruguaya. El reconocimiento se anunció durante la ceremonia realizada el pasado viernes 29 de noviembre, que reunió a agencias, anunciantes y líderes del sector.

Este logro consolida el desempeño de Cámara\TBWA como una de las agencias creativas más consistentes del mercado. Es la tercera vez en los últimos cinco años que la agencia obtiene este reconocimiento, reafirmando la calidad, la estrategia y la creatividad que ha sostenido de forma continua en su trabajo con las principales marcas del país.

El premio llega, además, en un año especialmente destacado para la agencia: en 2025 Cámara\TBWA también obtuvo el Gran Effie, el máximo galardón a la efectividad en marketing y publicidad, reforzando su posición como una agencia que combina excelencia creativa con resultados reales de negocio.

“Este reconocimiento refleja la dedicación de todo el equipo, el compromiso con nuestros clientes y la convicción de que las buenas ideas impactan favorablemente en los resultados de los negocios” destacaron desde la dirección de Cámara\TBWA.

Con este nuevo hito, Cámara\TBWA continúa consolidando su liderazgo creativo y estratégico dentro del competitivo mercado publicitario uruguayo.