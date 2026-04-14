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INVERSIÓN EN PUNTA DEL ESTE

Cámara de Turismo celebra inversión y compra del hotel Enjoy por parte de grupo empresarial de Brasil

“La verdad que es una muy buena noticia. No solamente para el turismo, sino para Uruguay en su conjunto”, dijo Fernando Tapia, presidente de la Cámara de Turismo.

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El presidente de la Cámara de Turismo Fernando Tapia celebró la notica de la compra del hotel Enjoy de Punta del Este por parte del grupo empresarial JHSF de Brasil, propietario del hotel Fasano en Maldonado.

“La verdad que es una muy buena noticia. No solamente para el turismo, sino para Uruguay en su conjunto. Por los montos que seguramente se van a manejar de inversión, seguramente va a ser una de las inversiones más importantes de los últimos tiempos en Uruguay en general, no solo en el turismo”, dijo Tapia en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Presidencia convocó para este martes al mediodía a una conferencia de prensa con el presidente Yamandú Orsi en la que se abordará la compraventa del Enjoy de Punta del Este.

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“Es un grupo internacional con proyectos en Londres, Nueva York y Cerdeña, y Punta del Este”, dijo Tapia sobre los empresarios de Brasil que adquieren el Enjoy.

“Es una señal muy fuerte de confianza al sector turístico uruguayo y al Uruguay en su conjunto, como un país serio, responsable, estable”, agregó.

“Seguramente vendrá una inversión importante posterior a la compra. Es una señal muy muy fuerte”, resumió.

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