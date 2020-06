El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este viernes el retorno a fase 1, con la cuarentena estricta, a raíz del aumento de los casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esto incluye a la ciudad y 40 municipios de la provincia.

La cuarentena estricta regirá desde el 1 al 17 de julio, y solamente estarán disponibles los servicios esenciales. "El día miércoles vamos a pedirle a todos que se queden en sus casas y solo salgan para aprovisionarse", dijo el presidente. Solamente quedarán funcionando 24 servicios considerados esenciales.

Fernández informó que en los últimos 20 días los casos de covid-19 detectados aumentaron un 120% y los fallecidos un 98%.

"Quiero que todos entendamos que este tiempo que pasó, el esfuerzo que hicimos no fue inútil. Si no lo hubiésemos hecho, todo hubiese sido más grave. Quiero que entiendan que no tenemos que enojarnos con el remedio, sino con la enfermedad. El problema es la pandemia, no la cuarentena. Estamos cuidando la vida, la economía se deteriora, pero se recupera. Pero los mil muertos no los recuperamos", dijo el presidente.