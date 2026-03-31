Bolivia: investigan si personal policial está involucrado en robos de bienes vinculadas al caso Marset

La Policía de Bolivia es investigada por irregularidades en allanamientos y por robos millonarios en las casas de Sebastián Marset . Advierten sobre posibles irregularidades en la custodia de bienes y dinero incautado

La Policía pasó de los elogios a serios cuestionamientos por un cúmulo de irregularidades en los procedimientos posteriores a la detención del narco uruguayo Sebastián Marset.

La expectativa por lo que podrían contener las cajas fuertes incautadas provocan un escándalo en la interna de la fuerza. Lo que prometía ser un mega hallazgo terminó siendo un papelón.

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En el interior de las cajas solo había tornillos. La evidencia que pensaban encontrar los investigadores no fue tal.

Hace algunas semanas trascendió que en dos de las casas del narco había dos bolsones con al menos US$ 5 millones, además de joyas y otros objetos de valor.

Las autoridades bolivianas anunciaron que se inició una investigación y realizan indagatorias internas para saber si efectivos de la fuerza policial están involucrados.

Roger Mariaca, fiscal general del Estado de Bolivia, informó que abrió una investigación por la presunta pérdida de dinero y bienes vinculados al uruguayo Sebastián Marset.