Bielsa en la previa de octubre: el rendimiento Celeste, la búsqueda de un centrodelantero y la salida de Suárez

El entrenador se refirió al rendimiento del equipo en los últimos partidos y a la expectativa a futuro. "Hay un plus de crecimiento que yo pensé que íbamos a resolver y que no está resuelto. Ahora, todos los ciclos de los equipos tienen altos y bajos. Haber ganado dos puntos contra Venezuela y Paraguay es muy poco, pero también es mucho. Yo consideraría las dos cosas", dijo.

“Está claro que Darwin tenía un rol protagónico, que yo tengo muchísimas esperanzas en Viña, para mí es un jugador que tiene un futuro muy importante. Después está Luis Suárez que para mí en particular fue un aporte muy significativo”, afirmó. Para Bielsa fue destacable su rendimiento físico, pero también “el entusiasmo” que “contagió” en la Copa América.

Luego manejó en sus opciones a Luciano Rodríguez, a Cristian Olivera y a Miguel Merentiel. “He manejado todas las opciones que consideré viables. También hay que tener en cuenta que a cualquier selección del mundo le cuesta mucho tener cinco atacantes de nivel. Pretender que Uruguay esté por fuera de esa norma, no sé si es lo más justo y fui manejando las opciones de la manera que creí mejor”, explicó.

Allí hizo una evaluación sobre las fechas de setiembre y una proyección sobre octubre. “Ninguno de los dos partidos jugamos bien. Contra Paraguay empatamos pudiendo haberlo ganado”, dijo, y en ese sentido afirmó que la Celeste tuvo “un dominio más sostenido y similar cantidad de situaciones de gol”.

“Con Venezuela empatamos pudiendo haber perdido”, marcó el técnico. “Recuperamos mucho pero no convertimos en un ataque”, aclaró.

Luego llamó a confiar en los jugadores y al tiempo que lleva adaptarse a jugar en la Selección.

“Tampoco es sencillo para jugadores que no suman partidos con la Selección de Uruguay y hay que darle un margen de confianza, es lo que pienso yo. Estoy eligiendo a jugadores a los que le otorgo una confianza que la mayoría no les otorgaría”, expresó.

Bielsa también reflexionó sobre la mirada al fútbol local para su lista de reservados y en particular sobre Peñarol tras el partido con Flamengo. “Es inevitable que lo producido en ese partido tenga una lupa o un resaltador por la forma en que ganó, por la importancia de la competencia, por la calidad del rival”, indicó.

“No es sencillo destacar en el fútbol uruguayo (...) Cuando un jugador destaca, normalmente hay que prestar atención más allá de la dificultad de la competencia en la que participe”, sostuvo y agregó que “sería muy injusto si no considerara lo que produce el fútbol uruguayo en su liga local”.

En los primeros minutos, Bielsa habló sobre la situación con Luciano Rodríguez y un diálogo sobre su peso, y lo relató así: “Yo tengo una idea sobre tu peso ideal y te lo comento, vinculándolo con el preolímpico, pero cualquier diferencia que haya entre mi opinión y la tuya, es mejor la tuya. Cualquier diferencia que haya entre mi opinión y la de tu club, es mejor la de tu club, porque yo no me quiero imponer ni superponerse con quienes te pagan y administran la preparación”.

“Respecto a lo de alcanzapelota, pregúntele a Canobbio, porque eso es una ofensa tan grande hacia mí y hacia él, que le sugiero que no me crea a mí, que digo que no, pregúntele a él si alguna vez ofició de alcanzapelota o pregúntele a cualquier jugador si ofició de alcanzapelota”, dijo respecto a Agustín Canobbio.

El diálogo con Luis Suárez

Bielsa contó cómo fue el diálogo con Luis Suárez sobre su retiro de la Celeste.

Describió su tiempo junto a él en el equipo como “impecable”. “Un caballero, muy generoso con el equipo y que demostró que no pensaba en él sino en el equipo, en Uruguay”, describió.

El entrenador llevó a la conferencia una planilla en la que evaluó su desempeño en el último tiempo, desde la Copa América, y destacó su rendimiento.

Contó que Suárez lo llamó y le habló del retiro, y que él le respondió que fue decisivo en la Copa América, aunque “jugó muy poco”, y que iba a estar convocado para la siguiente fecha.

“Después de la Copa América me llamó por teléfono, hablamos y me dijo que iba a seguir hasta diciembre, pero que si yo prefería, él podía despedirse anticipadamente de estos seis partidos y no consumir espacios en una convocatoria que yo pudiera dedicarle a jugadores que empiecen a garantizar el futuro", contó Bielsa.

"Cuando una persona le da tanto al fútbol de un país, no corresponde que le sigamos reclamando, sino que recibamos lo que esa persona quiere dar”, aclaró y que el delantero le dijo que no quería pertenecer por su trayectoria, sino por ser “necesario y útil” para la actualidad, y que pensaba seguir hasta diciembre.

Bielsa le dijo que para las próximas fechas estaría convocado y que para las siguientes convocatorias el concepto sería que lo llamaría si “es necesario y útil”.

“Siempre supe que a un jugador que en la situación que estaba Luis Suárez no hay que pedirle, hay que aceptar las decisiones que tome”, concluyó al respecto.