Bielsa: "Cómo vos no vas a defender a tu mamá, a tu hermana, a tu mujer, a un bebé"

"Cómo vos no vas a defender a tu mamá, a tu hermana, a tu mujer, a un bebé", cuestionó Bielsa ante la pregunta de un periodista en conferencia de prensa y le dijo que si ellos no hubieran reaccionado así, habrían sido "condenados por todos nosotros".

"Los organizadores nos dijeron a nosotros 'no podemos defender a tu familia'", señaló y dijo: "Estamos en Estados Unidos, el país, entre comillas, de la seguridad". En esa línea remarcó que falló la prevención y la puerta de escape.

"Madres de familia con bebés en brazos, mujeres, esposas, hermanas, madres, agredidas por los espectadores. La protección del espectador no tiene nada que ver con el equipo de fútbol ni con la federación. Ustedes saben de quién es la responsabilidad, y la pregunta es si yo le temo a la sanción. Cuando lo que me tendría que preguntar, si tuviera un mínimo de sentido común la pregunta, es si los jugadores han recibido la disculpa de quienes tienen dentro de su responsabilidad salvaguardada la seguridad de todos y cada uno de los espectadores", expresó Bielsa antes de aclarar que tiene que "hablar pensando en amenazas que puede recibir". También cuestionó a "un porcentaje del periodismo" por no señalar esto. "El tipo de interrogación condiciona la agenda (...) Lo único que circula desde las autoridades es que es plausible de sanción", remarcó.

"Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFAgate, con el FBI, hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá (en la Copa América) no pasó nada, acá no pasó nada: las canchas, esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, una competitividad, arbitraje, no hay nada de lo que quejarse", ironizó Bielsa previo al partido del sábado por el tercer lugar entre Uruguay y Canadá.

"En un país que fue capaz del FIFAgate, ahora resulta que hay que echarle la culpa a los jugadores", reclamó.

La Conmebol anunció el jueves que abrió un expediente disciplinario para establecer "responsabilidades" por el incidente, calificándolo de "inaceptable".

El organismo, responsable de la organización de la Copa América, no dio mayores detalles, pero trascendió que una decena de futbolistas charrúas son investigados.

Los jugadores uruguayos denunciaron que familiares suyos fueron agredidos por simpatizantes colombianos al concluir el partido en el Bank of America Stadium de Charlotte.

"Lo único que tienen que hacer es decir 'cometimos tales errores, somos los responsables, nos hacemos cargo", dijo Bielsa en un mensaje hacia la Conmebol y enfatizó en que "los futbolistas se vieron obligados a hacer esto". También señaló que se trató de una "caza de brujas".

FUENTE: Con información de AFP