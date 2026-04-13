Bancada del FA modificará artículo del nuevo CPP que podría dar libertad anticipada a presos de Domingo Arena, dijo Errandonea

La organización Familiares de Desaparecidos fue convocada por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, por modificaciones en el artículo del nuevo Código de Proceso Penal que podría dar libertad anticipada a presos por crímenes de lesa humanidad.

“Nos manifestaron que no era la intención de ellos en la redacción del nuevo Código del Proceso Penal , que los criminales que cometieron delitos de lesa humanidad tuvieran el beneficio de a los dos tercios de la pena poder pedir la libertad anticipada”, dijo Ignacio Errandonea, integrante de Familiares, sobre la reunión.

El prosecretario le adelantó que la bancada del Frente Amplio "iba a hacer lo necesario para que no estuviera y ver de mejorar la redacción".

"La mayoría que están condenados en Domingo Arena están por delitos comunes, no de lesa humanidad, por lo tanto, estaban excluidos asesinato especialmente agravado y hay casos que son delitos cometidos por particulares y cómo los amparás si realmente pagaron su pena y se reformaron, están aptos para vivir en sociedad", dijo Errandonea.

La organización Crysol reclama la modificación. "No se puede dar ni libertad anticipada, ni dar ningún beneficio, mucho menos a quienes después de 41 años de nosotros estar en libertad y en democracia no han dado ningún elemento, ninguna información para saber dónde están nuestros familiares desaparecidos", dijo Chela Fontora. Solicitaron reunión en el Parlamento.