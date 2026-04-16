Amenaza de tiroteo en liceo de Minas: hay vigilancia policial y recorridas en la zona

Foto cedida a Subrayado. Amenaza en liceo en Minas.

La Policía de Lavalleja continúa con la investigación por una amenaza detectada en el Liceo Nº1 “Eduardo Fabini”, ubicado en Florencio Sánchez esquina José Batlle y Ordóñez, en el centro de Minas. Según informó la Jefatura, en la mañana de este 16 de abril no se registraron incidentes y la situación es normal.

El caso se originó a partir de una denuncia realizada por el subdirector del centro educativo, quien encontró una inscripción tipo grafiti en el baño de damas. El texto dice: "Manana 16 de ablil tiloteteo no vengan avisé!! (sic)"

La investigación quedó a cargo de efectivos de Seccional 1ª bajo la órbita de la fiscal Beatriz Protesoni. Desde la Policía indicaron que se trata de una modalidad similar a situaciones que han sido reportadas en instituciones educativas de Argentina.

Como medida preventiva, se dispuso presencia policial en el ingreso del turno matutino, además de recorridas en la zona. También se sumaron efectivos de Policía Comunitaria y unidades de patrullaje urbano, con el objetivo de dar tranquilidad a la comunidad educativa.

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