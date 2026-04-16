La Policía de Lavalleja continúa con la investigación por una amenaza detectada en el Liceo Nº1 “Eduardo Fabini”, ubicado en Florencio Sánchez esquina José Batlle y Ordóñez, en el centro de Minas. Según informó la Jefatura, en la mañana de este 16 de abril no se registraron incidentes y la situación es normal.
Amenaza de tiroteo en liceo de Minas: hay vigilancia policial y recorridas en la zona
La Policía está en el Liceo Nº1 de Minas y alrededores tras una advertencia escrita en un baño.
El caso se originó a partir de una denuncia realizada por el subdirector del centro educativo, quien encontró una inscripción tipo grafiti en el baño de damas. El texto dice: "Manana 16 de ablil tiloteteo no vengan avisé!! (sic)"
La investigación quedó a cargo de efectivos de Seccional 1ª bajo la órbita de la fiscal Beatriz Protesoni. Desde la Policía indicaron que se trata de una modalidad similar a situaciones que han sido reportadas en instituciones educativas de Argentina.
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Como medida preventiva, se dispuso presencia policial en el ingreso del turno matutino, además de recorridas en la zona. También se sumaron efectivos de Policía Comunitaria y unidades de patrullaje urbano, con el objetivo de dar tranquilidad a la comunidad educativa.
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