Apuñalaron a un hombre en Flor de Maroñas y está internado grave

Un hombre fue apuñalado en la noche de este domingo en Sebastopol y Cochabamba, en el barrio Flor de Maroñas.

La Policía llegó al lugar tras recibir un llamado que daba cuenta de una persona apuñalada varias veces en dicha intersección.

Información primaria indica que se encuentra en estado grave; al momento no está identificado. Los efectivos lo trasladaron a un centro de salud donde está internado.

En la escena quedaron manchas de sangre que son analizadas por personal de Policía Científica. Embed #AHORA | Policía trabaja en la escena donde una persona fue apuñalada y se encuentra en estado grave, según información primaria. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/xq4a23c7wL — Subrayado (@Subrayado) May 31, 2026

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