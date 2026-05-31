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POLICÍA INVESTIGA

Apuñalaron a un hombre en Flor de Maroñas y está internado grave

El crimen ocurrió en Sebastopol y Cochabamba donde trabajó Policía Científica; al momento no está identificado.

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Un hombre fue apuñalado en la noche de este domingo en Sebastopol y Cochabamba, en el barrio Flor de Maroñas.

La Policía llegó al lugar tras recibir un llamado que daba cuenta de una persona apuñalada varias veces en dicha intersección.

Información primaria indica que se encuentra en estado grave; al momento no está identificado. Los efectivos lo trasladaron a un centro de salud donde está internado.

Foto: Subrayado. Hospital Maciel, Montevideo.
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En la escena quedaron manchas de sangre que son analizadas por personal de Policía Científica.

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