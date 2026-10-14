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EMPRESARIALES

ANDA se une a VISA para lanzar su nueva tarjeta internacional

Figuras del fútbol uruguayo protagonizan la campaña “Expertos en tarjetas”, que anuncia el acuerdo que beneficia a más de 260.000 familias.

Adriana Latorre Lucía Isaza Andrés Pérez Rodrigo Martínez y Gastón Núñez
Presidente Fernando Abi saab
Consejo Administrativo de Anda y Gta. General
Manu 4
Manuela da Silveira, Pato Sosa y Claudia Umpierrez
Publico
Yaninna Mella Valeria Álvarez Ignacio Rossi Darío Rodríguez Claudia Umpierrez y Marcelo Pato Sosa

En un evento realizado en Magnolio Sala, la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA) presentó su nueva tarjeta de crédito ANDA VISA, fruto de un acuerdo que amplía las posibilidades de uso para sus más de 260.000 socios.

Para comunicar este lanzamiento, ANDA desarrolló la campaña “Expertos en tarjetas”, una propuesta de humor que tiene como protagonistas a ex jugadores de la selección nacional, como Diego Lugano, Diego “Ruso” Pérez, Darío Rodríguez, Marcelo “Pato” Sosa, Martín Cáceres y Diego Polenta, y a la árbitro Claudia Umpiérrez.

La campaña fue desarrollada por la agencia creativa Plutón y producida por Oriental Films. En ella, sus protagonistas se presentan como “Expertos en tarjetas”, en una propuesta que busca comunicar de manera cercana y entretenida las nuevas posibilidades que ofrece ANDA VISA.

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Con la presencia de representantes de empresas vinculadas al ecosistema de las tarjetas, funcionarios, medios de comunicación, agencias y los protagonistas de la campaña, se explicó que este lanzamiento representa un antes y un después para la organización, que busca ampliar las posibilidades de sus socios y familias.

Para muchos de ellos, la tarjeta ANDA constituye su única opción de crédito, por lo que la incorporación de VISA permite acceder a nuevas alternativas de compra, tanto a nivel local como internacional.

Además, la tarjeta podrá ser utilizada tanto en comercios de Uruguay como del exterior, además de permitir compras online, pagos en aplicaciones y servicios digitales, así como suscripciones a plataformas.

Entre sus principales ventajas, ANDA VISA no tiene costo anual ni de mantenimiento. Además, las compras realizadas en el exterior tienen 0% de comisión, permite asociar débitos automáticos y mantiene la posibilidad de pagar facturas con la tarjeta de crédito a través de Abitab y Redpagos. Retiros en efectivo en Uruguay y el mundo.

La nueva tarjeta incorpora chip y tecnología de pago sin contacto (contactless), para brindar mayor seguridad y comodidad a los socios en sus compras. Además, permite acumular puntos para canjear en Tienda Dale!, el programa de fidelidad de la Asociación, y continuará ofreciendo beneficios y promociones exclusivas durante todo el año.

ANDA trabaja desde hace 92 años para ofrecer a sus más de 260.000 afiliados diferentes servicios, entre ellos garantías de alquiler, créditos, opciones de turismo, atención médica y odontológica, capacitaciones y becas, con el objetivo de brindar cada vez más oportunidades a las familias uruguayas.

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