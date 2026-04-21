Amnistía Internacional advierte por récord de presos en Uruguay, alta tasa de suicidios y muerte de menores al amparo del Estado

Amnistía Internacional presentó este martes el informe sobre la situación de derechos humanos en Uruguay, y allí advierte de la cantidad récord de presos, la alta tasa de suicidios y la cantidad de menores de edad que mueren estando al amparo y cuidado del Estado.

Lucía Pérez, directora ejecutiva de este organismo internacional, destacó como dato que debe llamar la atención de las autoridades que la población reclusa aumentó más de 30% desde el 2020, y alcanzó el máximo histórico en diciembre de 2025, con 16.496 personas privadas de libertad. "Uruguay solo empeora", dijo Pérez.

Estas cifras sitúan a Uruguay entre los 15 países con mayor tasa de prisionalización del mundo y en primer lugar en América del Sur, señaló.

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En este sentido, Amnistía Uruguay exige al Estado avanzar en una reforma del sistema penitenciario con carácter urgente que aborde las condiciones de reclusión, la convivencia y la reinserción social.

Reclama también revertir las actuales disposiciones legales que afectan de manera “desproporcionada”, dice el informe, a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Suicidios

Con respecto a la tasa de suicidio, se detalla que es la más alta de América Latina y según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alcanza las 9,2 muertes por cada 100.000 habitantes.

Amnistía Internacional señala que han constatado “importantes obstáculos en el acceso a los servicios de salud mental” en Uruguay, y que si las cifras se analizan por género, la tasa marca un 33,3 cada 100.000 habitantes en hombres y 10,1 en mujeres.

En este punto, también se exige al gobierno mejorar la atención y el acceso a los servicios de salud garantizando el involucramiento de la comunidad para implementar “un cambio de paradigma”.

Niños y adolescentes al amparo del Estado

Según este informe, en el periodo 2020 - 2025 fallecieron 114 personas bajo protección del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).

Amnistía Internacional señala “dificultades en la protección” de los menores de edad y alerta por lo que considera altas cifras en embarazo adolescente.

En el capítulo sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes se indica que esto “es un problema nada menor para el Estado”.

Allí señala que “el debilitamiento del sistema de protección también se manifiesta en la persistencia del embarazo en niñas menores de 15 años, fenómeno estrechamente vinculado a situaciones de violencia sexual”. Según cifras de ASSE, entre mayo de 2021 y abril de 2024 se registraron 190 embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años.

El 48% había sido víctima de violencia siendo el tipo más frecuente el abuso sexual, en mas del 60%.

En cifras concretas, el Ministerio de Salud Pública detalló que durante el ali 2024, de un total de 29.899 nacimientos, 2.390 fueron en adolescentes mayores de 15 años, y 37 en niñas de 14 o menos.